ضيافة «دبي التجاري العالمي» تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون شخص

أعلنت «ضيافة مركز دبي التجاري العالمي»، أمس، عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2025، حيث قدمت خدماتها لنحو 1.28 مليون ضيف، ضمن 2578 فعالية، بزيادة سنوية كبيرة قدرها 37% في عدد الضيوف مقارنة بـ930 ألف ضيف خلال العام 2024.

وتعكس النتائج التوسع اللافت لضيافة مركز دبي التجاري العالمي في قطاع الفعاليات بالمنطقة، بدءاً من المعارض الدولية الكبرى والمؤتمرات رفيعة المستوى، وصولاً إلى حفلات الزفاف الحصرية والمناسبات الخارجية.

وأفاد مركز دبي التجاري العالمي، في بيان، بأن عمليات الضيافة شملت المواقع الرئيسة التابعة للمركز، بما في ذلك مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض، ومركز مؤتمرات «جافزا ون»، إضافة إلى الفعاليات والمواقع الخارجية والأماكن الخاصة في جميع أنحاء الدولة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «(ضيافة مركز دبي التجاري العالمي) تؤدي دوراً محورياً في دعم منظومة دبي للفعاليات وسياحة الأعمال، عبر تقديم تجارب استثنائية وخدمات عالمية المستوى، وتتمثل قوتنا في القدرة على العمل على نطاق واسع مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة وجودة الخدمة التي تليق بوجهة عالمية رائدة، فالضيافة اليوم لم تعد تقتصر على خدمات تقديم الطعام، بل أصبحت منظومة متكاملة تضمن تنفيذ الفعاليات بسلاسة وكفاءة في كل مرحلة».

وأكد الاستعداد لدعم المرحلة المقبلة من نمو قطاع الفعاليات الكبرى في المنطقة، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات، كما أكد مواصلة العمل نحو الارتقاء بمعايير الضيافة في قطاع الفعاليات على مستوى المنطقة.

وأضاف جلفار: «مع استمرار دبي في ترسيخ موقعها وجهة عالمية تنافسية للفعاليات، يزداد الدور الذي تؤديه الضيافة في نجاح كل فعالية، ما يدفعنا في مركز دبي التجاري العالمي للتركيز على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع منظمي الفعاليات والاستثمار في المواهب والابتكار في فنون الطهي، إلى جانب تعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال هذه الجهود، نرسخ أسس النمو المستدام خلال العقد المقبل، ونسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال».

وكانت خدمات ضيافة المعارض الأقوى أداءً في عام 2025، إذ ارتفع عدد الضيوف إلى أكثر من 240 ألف ضيف، وهو ضِعف عدد الضيوف الذين قُدمت لهم الخدمات في العام 2024 والبالغ 120 ألف ضيف، ويعود هذا النمو إلى توسع المعارض الرئيسة في مركز دبي التجاري العالمي.

وحققت خدمات الضيافة للمؤتمرات والجمعيات الدولية واجتماعات الشركات نتائج استثنائية، حيث قدمت «ضيافة مركز دبي التجاري العالمي» خدماتها لأكثر من 123 ألف ضيف في عام 2025، ولأكثر من 600 ألف ضيف ضمن الفعاليات المؤسسية والخاصة خلال العام 2025، مقارنةً بـ400 ألف في عام 2024.

بدوره واصل قطاع حفلات الزفاف تعزيز نموه وسجّل حضور 56 ألفاً و554 ضيفاً، ما يُبرز قدرة الضيافة على تقديم تجارب مخصصة إلى جانب خدمات الضيافة للفعاليات الكبرى.

من جهته، أسهم مركز دبي للمعارض ومركز مؤتمرات «جافزا ون» بشكل كبير في نتائج عام 2025، حيث تم تقديم خدمات الضيافة لأكثر من 80 ألف ضيف في كلا الموقعين، وواصلت خدمات الضيافة للفعاليات الخارجية دفع عجلة النمو القوي، إذ ارتفعت خدمات الضيافة في المواقع الخارجية بنسبة 12%، وتم تقديمها إلى أكثر من 160 ألف ضيف في 1211 فعالية.