غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في مانيلا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها في العاصمة الفلبينية مانيلا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والفلبين.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأنه جرى افتتاح المكتب خلال حفل خاص أُقيم في مانيلا بحضور السيدة الفلبينية الأولى، لويز أرانيتا ماركوس، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وسفير دولة الإمارات لدى الفلبين، محمد عبيد القطام الزعابي، والمبعوثة الخاصة لرئيس الفلبين إلى دولة الإمارات لشؤون التجارة والاستثمار، آنا كاترينا يو بيمينتل، بمشاركة أكثر من 100 من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الفلبيني.

وقال لوتاه: «يجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في مانيلا التزامنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والفلبين، وتطوير مسارات جديدة للعمل الثنائي بين مجتمعات الأعمال، وذلك من خلال تعزيز دوره الحيوي في دعم الشركات الفلبينية للاستفادة من الفرص التي تزخر بها دبي، والمقومات التنافسية لبيئة الأعمال المتطورة في الإمارة للانطلاق والتوسع، ونتطلع قدماً للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة».

وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في دبي والفلبين، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الفلبيني لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال، كما سيوفر المكتب معلومات قيمة عن سوق دبي لدعم الشركات الفلبينية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسّع منها إلى الأسواق العالمية.

وسيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى الفلبين، ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق الفلبينية، ومساعدتها في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الممكنة، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخولها إلى هذه السوق، وتوسيع عملياتها فيها بثقة وسلاسة.

ويأتي افتتاح المكتب في ضوء النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية البينية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والفلبين 3.58 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو 17%، مقارنة بعام 2024، بينما انضمت 856 شركة فلبينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 5.9%، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الفلبينية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية عام 2025 إلى 2592 شركة، بزيادة سنوية قدرها 23.3%.

وكانت غرفة تجارة دبي نظمت بعثة تجارية إلى الفلبين، في مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن 17 شركة مقرها دبي، أثمرت انعقاد أكثر من 180 اجتماع عمل ثنائياً.

كما نظمت الغرفة خلال البعثة منتدى أعمال «مزاولة الأعمال مع الفلبين» في مانيلا بحضور 314 مشاركاً، وأبرمت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة الفلبين لتعزيز التعاون والعمل المشترك، والارتقاء بالعلاقات التجارية الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والفلبين.