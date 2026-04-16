«جميرا برج العرب» يدخل مرحلة «التجديد الكامل»

كشفت شركة «جميرا» العالمية المتخصصة في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن برنامج تجديد كامل ومدروس يُنفَّذ على مراحل لفندق «جميرا برج العرب» الشهير، للحفاظ على إرثه العريق وطابعه المميز.

وأفادت «جميرا» بأنه بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 25 عاماً من التشغيل المتواصل، سيخضع هذا الصرح المعماري لأعمال تجديد تعزّز من هويته ومكانته التاريخية، مع تطوير ديكوراته الداخلية المميزة وفق أعلى معايير الدقة والاهتمام.

وأوضحت «جميرا» أنه منذ افتتاحه في عام 1999، رسّخ «جميرا برج العرب» مكانته أيقونة معمارية وثقافية للفخامة العصرية، إذ أسهم تصميمه المستوحى من شراع السفينة في تشكيل ملامح أفق دبي، وكشفت أنه وبعد عملية اختيار دقيقة ومدروسة ستُنفّذ أعمال التجديد بهدف الحفاظ على المكانة الثقافية المرموقة لـ«جميرا برج العرب»، والمخطط لها أن تستمر نحو 18 شهراً، تحت إشراف مهندس التصميم الداخلي الشهير تريستان أوير، المعروف بنهجه الدقيق المتقن، حيث تعكس أعماله اهتماماً عميقاً بالإرث والحرفية والتفاصيل، مع تقديم رؤية معاصرة للمساحات الخالدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جميرا»، توماس ماير: «لا يقتصر فندق (جميرا برج العرب) على كونه مَعلماً معمارياً فحسب، بل يعكس طموحاً وحرفية وتميّزاً راسخاً، حيث واصل على مدى 27 عاماً تقديم تجارب ضيافة استثنائية بنفس الشغف والمعايير العالمية التي تميّزه عن غيره».

وأضاف: «يمثل برنامج التجديد هذا فصلاً جديداً في تاريخ (جميرا برج العرب) بهدف الحفاظ على إرثه العريق، كونه اليوم الفندق الوحيد ضمن محفظة جميرا المختارة من الوجهات الأيقونية (جميرا آيكونز)، والتي تتميز بتصميمها الفريد ومكانتها المرموقة».

من جانبه، قال مهندس التصميم الداخلي المسؤول عن برنامج التجديد، تريستان أوير، إن تكليفه ببرنامج تجديد «جميرا برج العرب» الأيقوني، كأول مشروع من هذا المستوى في دبي، يعني له الكثير، نظراً لما يمثّله هذا المعلم من مكانة رفيعة وحضور راسخ في المنطقة.

وأضاف: «المضي قدماً في الحفاظ على إرثه يتطلب التزاماً عالياً واهتماماً بأدق التفاصيل، وهو ما يجعله شرفاً ومسؤولية في آن واحد».

ويُعد «جميرا برج العرب» أحد أبرز معالم دبي، ورمزاً عالمياً للضيافة العربية الفاخرة، كما يشكّل حجر الأساس ضمن محفظة «جميرا»، ويتميّز بتصميمه الأيقوني المستوحى من شراع السفينة، والذي أصبح من أكثر المعالم المعمارية تميزاً على مستوى العالم، ويضم الفندق 198 جناحاً، وترتقي مساحاته الداخلية بتفاصيل مميزة تشمل كريستال «سواروفسكي»، والرخام، وأوراق الذهب، في تعبير يعكس مستويات استثنائية من الفخامة والرقي.

وحاز «جميرا برج العرب» على العديد من الجوائز والتكريمات الدولية، من بينها تصنيفه كأفضل فندق مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل «Travel + Leisure»، إلى جانب حصوله على تصنيف خمس نجوم من «Forbes Travel Guide» في عام 2023، في وقت يواصل «جميرا برج العرب» تجسيد الفخامة الاستثنائية ليبقى واحداً من أبرز المعالم الأيقونية في دبي.

ويعد مهندس التصميم الداخلي، تريستان أوير، من روّاد التصميم الداخلي الحديث على مستوى العالم، وقد أسّس استوديو التصميم الخاص به في العاصمة الفرنسية باريس عام 2002، بعد أن طوّر خبرته المهنية ورؤيته الإبداعية، إلى جانب اثنين من أبرز الأسماء في هذا المجال، هما فيليب ستارك وكريستيان ليايغر، ومنذ ذلك الحين، شارك أوير في تنفيذ مشاريع في عدد من أرقى الوجهات حول العالم، شملت مساكن خاصة ومطاعم وفنادق وقصوراً، من بينها فندق «دو كريون» في باريس، ومشروع تجديد فندق «ليه بان دوش»، وحاز أوير تقديراً واسعاً بفضل إسهاماته في إبراز الحِرفية الفرنسية عالمياً، إلى جانب حصوله على لقب «مصمّم العام» وعدد من جوائز التصميم في قطاع الضيافة.

يذكر أن شركة «جميرا» العالمية، العضو في «دبي القابضة»، تدير محفظة فندقية عالمية المستوى تضم 29 فندقاً ومنتجعاً في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.