«دبي المالي » يربح 20.3 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 2.56%، أو ما يعادل 146.81 نقطة عند مستوى 5866.31 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والعقارات والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 968.78 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ948.44 مليار درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 20.34 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم سبعة قطاعات، شملت أسهم قطاع الصناعة بـ4.33%، والعقارات بنسبة 2.26%، والبنوك بـ2.22%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.12%، والمواد الأساسية بـ9.5%، والمرافق العامة بـ1.88%، إضافة إلى الاتصالات بـ0.97%، فيما تراجع وحيداً قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.16%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب ومواطنو دول مجلس التعاون) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 53.7 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 762.38 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 708.67 ملايين درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، بعد تداول نحو 429.43 مليون سهم، وتنفيذ 25 ألفاً و43 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«طلبات»، و«العربية للطيران»، على نسبة تتجاوز 75% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 1.13 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.5 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 733.21 مليون درهم، مرتفعاً 3.16% عند 12.38 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 135.37 مليون درهم، مرتفعاً 1.46% عند 15.22 درهماً، وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 88.52 مليون درهم بنمو 2.53 عند 30.76 درهماً للسهم.

وجاء سهم «بنك دبي الإسلامي» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 70.88 مليون درهم مرتفعاً 1.9%، في حين جاء سهم «طلبات» خامساً بقيمة تداولات 63.32 مليون درهم، مرتفعاً 3.07%، وحلّ سهم «العربية للطيران» سادساً بتداولات بلغت 44.91 مليون درهم عند 5.08 دراهم للسهم، مرتفعاً 6.49%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.532% أو ما يعادل 52.31 نقطة، ليغلق عند مستوى 9892.31 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.86 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.841 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 19.07 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.62 مليار درهم، بعد تداول نحو 485.4 مليون سهم، وتنفيذ 34 ألفاً و365 صفقة.