لقاء يجمع المطورين العقاريين مع منتسبي «حاضنة الشركات العقارية»

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وواحة دبي للسيليكون لقاء تفاعلياً، جمع المطورين العقاريين مع منتسبي برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز اندماجها في المنظومة العقارية.

وجاء اللقاء كإحدى المحطات العملية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، حيث ركز على إتاحة مساحة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية نوعية بين المنتسبين ونخبة من المطورين، بما يُسهم في دعم انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى التطبيق العملي، وربطهم بفرص حقيقية في السوق العقارية، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط فيه بكفاءة وثقة، وتندرج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» ضمن مبادرات «أراضي دبي»، وفي إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: واحة دبي للسيليكون وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة «روتشستر للتكنولوجيا» في دبي، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تأهيل الوسطاء العقاريين المواطنين، وتمكينهم من تأسيس وإدارة شركاتهم الخاصة، وتوفير مصادر دخل مستدامة لهم، بما يُعزّز حضورهم في مختلف مجالات القطاع العقاري.

وقال مدير عام واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد: «يعد برنامج (حاضنة الشركات العقارية الإماراتية) محطة مهمة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية، وتأهيلها للدخول إلى القطاع العقاري بكفاءة واقتدار».

وأضاف: «من خلال هذا اللقاء، نؤكد التزامنا المستمر بتمكين المشاركين من الوصول المباشر إلى المطورين، والاطلاع على المشروعات والفرص على أرض الواقع، بما يُسرّع انتقالهم من مرحلة التأهيل إلى بناء شركات عقارية قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة بثقة في السوق».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس عبدالله أحمد الشحي، أن البرنامج يمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع العقاري، وقال: «تنطلق هذه المبادرة من رؤية واضحة تؤمن بأن تمكين الكفاءات الوطنية هو الأساس الحقيقي للحفاظ على قطاع عقاري مستدام ومزدهر، وما نشهده اليوم هو انتقال نوعي من مرحلة التأهيل النظري إلى التطبيق العملي، عبر التواصل المباشر مع مطورين شكلوا قصص نجاح في سوق دبي».