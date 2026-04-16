«المركزي» يبدأ تطوير منصة «اعرف عميلك» الرقمية

أعلن المصرف المركزي عن بدء تطوير منصة «اعرف عميلك» الرقمية «e-KYC» الموحدة على مستوى الدولة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة تقنية مع شركة «نوربلوك إيه بي» العالمية، وذكر المصرف، في بيان، أمس، أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعد ركيزة أساسية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية «FIT»، بهدف تطوير منظومة مالية متكاملة ترفع كفاءة العمليات التشغيلية.

ويجسّد المشروع التزام المصرف المركزي بتحديث الأطر التنظيمية، وتبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، بما يُسهم في معالجة تحديات تكرار إجراءات التعرف إلى العملاء وخفض تكاليف الامتثال، وترسيخ الاستقرار وتنافسية الدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في المشهد المالي الرقمي.

وشهد مراسم التوقيع محافظ «المركزي»، خالد محمد بالعمى، ومساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد القمزي.

ووقّع الاتفاقية كل من مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، سيف حميد الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة «نوربلوك إيه بي»، أستيانكس كاناكيس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتُسهم المنصة الجديدة في تطوير كفاءة إجراءات «اعرف عميلك» (KYC/KYB) ومتطلبات العناية الواجبة، عبر أتمتة العمليات وتكامل البيانات الموثوقة، بما يعزز الامتثال، ويتماشى مع أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتعتمد المنصة على بنية تقنية تضع حماية الخصوصية في الصدارة، حيث تتيح مشاركة البيانات بناء على تفويض صريح من العميل، ما يضمن أعلى مستويات السرية والثقة بالمنظومة المالية.

كما توفر المنصة نهجاً وطنياً موحداً يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، ويقدم تجربة انضمام رقمي أسرع وأكثر موثوقية للأفراد والشركات، ما يُسهم في تقليص المدد الزمنية، وخفض التكاليف التشغيلية.

وقال الظاهري إن تطوير منصة «اعرف عميلك» الرقمية يمثل تحولاً استراتيجياً نحو منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، حيث ننتقل بالقطاع من الإجراءات التقليدية المكثفة إلى نماذج رقمية متقدمة تضمن تسريع وتيرة الانضمام للخدمات المالية، وخفض التكاليف التشغيلية.

من جانبه، قال كاناكيس: «من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، تعمل (نوربلوك إيه بي) على تمكين المؤسسات المالية من الوصول الفوري إلى بيانات موثوقة وآمنة من مصادر متعددة، مع إتاحة تحكّم كامل للمستخدمين في إدارة الوصول إلى بياناتهم».