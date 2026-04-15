7 مليارات درهم إيرادات "سند" في 2025

أعلنت "سند"، المجموعة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع، عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي غير مسبوق، تُوِّج بإيرادات قياسية تعد الأعلى في تاريخها بلغت 7 مليارات درهم، مسجلةً نمواً سنوياً قوياً بنسبة 41% مقارنة بعام 2024.

ولم يكن هذا الإنجاز وليد عامٍ واحد، بل جاء ثمرة استراتيجية طويلة الأمد تبنتها "سند" للعام الثاني على التوالي، هدفت من خلالها إلى بناء منصة عالمية متكاملة لقطاع الطيران، تنطلق من أبوظبي إلى العالم منصةٌ تجمع بين خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات (MRO) وحلول إدارة الأصول، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وقدرات تقنية تلبي الاحتياجات المتنامية لسوق الطيران العالمي.

وعكس هذا المسار المتصاعد ثقة القطاع العالمي في نموذج أعمال "سند"، وهو ما تُرجم بالحصول على عدة جوائز مرموقة، من بينها جائزة "شركة الصيانة والإصلاح والعمرة للعام" ضمن جوائز Aviation Business، بالتزامن مع مشاركتها في معرض دبي للطيران خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة سند عامر صديقي: "يعكس أداء 'سند' في عام 2025 قوة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا.. فنحن لا نحقق نمواً فحسب، بل نؤسس بنية تحتية عالمية ومستدامة تخدم قطاع الطيران من أبوظبي إلى العالم، وتعزز مكانة الإمارة لاعبا محوريا في منظومة الطيران العالمية".

من جانبه، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة منصور جناحي، أن هذا الأداء يأتي في وقت تشهد فيه صناعة الطيران تحديات كبيرة على مستوى الطاقة الاستيعابية العالمية لصيانة المحركات، موضحا أن هذا الأداء يعكس ثقة مصنعي المحركات وأكثر من 80 عميلاً حول العالم في خدماتنا.. فخلال عام 2025، واصلت سند تعزيز حلول تشغيل المحركات، وتوقيع شراكات طويلة الأجل، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات البشرية انطلاقاً من أبوظبي، لتصبح اليوم منصة عالمية متكاملة لا تكتفي بتلبية الطلب، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران".

وفي ظل سعي شركات الطيران إلى إطالة العمر التشغيلي لأساطيلها، ومع استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، شهد الطلب على خدمات صيانة المحركات نمواً متسارعاً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

واستجابةً لذلك، عززت "سند" خلال عام 2025 قدراتها التشغيلية، منفذةً 230 عملية صيانة للمحركات في مراكزها في أبوظبي و العين، مقارنة بـ161 محركاً في العام السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على محركات Trent 700 وV2500 وLEAP وGEnx حيث استثمرت الشركة نحو 100 مليون درهم لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتطوير إجراءاتها التشغيلية، وتعزيز قدرات الإصلاح في منشآتها الحديثة في أبوظبي والعين، بما يضمن استدامة النمو وموثوقية الخدمات المقدمة.

وشهد العام الماضي انضمام 24 عميلاً جديداً إلى قاعدة عملاء "سند"، من بينهم طيران آسيا والملكية الأردنية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع شركات تصنيع المحركات مثل (رولز رويس) و(سي أف إم)، في خطوات تعزز حضور الشركة في أسواق آسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، بلغ سجل العقود الآجلة 38 مليار درهم، موفراً رؤية واضحة لنمو الإيرادات على مدى العقود الثلاثة المقبلة.

وعلى الصعيد الوطني، أبرمت "سند" شراكة استراتيجية مع شركة "أمروك" (AMMROC) التابعة لمجموعة طيران أبوظبي، أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع وتيرة النمو، لترسخ "سند" مكانتها شريكا عالميا مستقلا وموثوقا لأكثر من 80 مشغلاً ومؤجراً وشركة طيران حول العالم.

وبالموازاة مع توسعها العالمي، حققت "سند" تقدماً محورياً في مشروع مركز صيانة محركات (جي تي أف) في مدينة العين.. فقد وقعت اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع شركة مطارات أبوظبي لتطوير المركز، إلى جانب وحدتي اختبار ومرافق للتوسعة المستقبلية ضمن مجمع العين لصناعة الطيران.

كما أرست عقد تصميم وتطوير وحدتي اختبار المحركات مع شركة "سافران"، ليضم المركز وحدتين بمساحة 12×12، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 محرك سنوياً، وسيصبح الأكبر من نوعه في المنطقة.

ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع "برات آند ويتني" لتقديم خدمات متقدمة لمحركات (جي تي أف) المستخدمة في طائرات الجيل الجديد مثل A320neo وA220 وEmbraer E2، بما يخلق وظائف تقنية عالية القيمة ويعزز موقع دولة الإمارات في سلسلة الإمداد العالمية.

وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، واصلت "سند" تطوير أعمال إدارة الأصول، موحِّدةً بين الاستحواذ على المحركات، وبيع مكونات المحركات، وخدمات الصيانة ضمن منصة متكاملة.

وخلال عام 2025، باعت الشركة نحو 7,000 مكون عبر 46 موقعا عالمياً، ووقّعت عقد بيع بقيمة 400 مليون درهم مع "آيركاب" لتوفير أكثر من 6,000 مكون عالي الطلب، ما أهلها لنيل جائزة "صفقة العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" ضمن جوائز Aviation 100.

واستحوذت "سند" على 10 محركات خلال العام، مع خطة لضم 20 محركاً إضافياً في 2026، واستثمرت حتى الآن 92 مليون درهم ضمن التزام استثماري إجمالي يبلغ 367 مليون درهم لتوسيع محفظتها من المحركات الحديثة.

وإيماناً بأن رأس المال البشري هو الأساس لأي نمو مستدام، واصلت "سند" الاستثمار في كوادرها، لترتفع قواها العاملة إلى 855 بتعيين 306 موظفين جدد إلى نهاية 2025، بنمو 42% وبنسبة توطين بلغت 36% مقارنة بـ23.1% في 2022.

وأطلقت الشركة مجموعة مبادرات نوعية لتطوير المواهب الوطنية، من بينها استقطاب 30 متدرباً مواطناً بالتعاون مع "بوليتكنيك أبوظبي"، وتنفيذ برنامج تبادل تقني مع (رولز رويس) في المملكة المتحدة، وتخريج الدفعة الثانية من برنامج "قادة سند للمستقبل" بالتعاون مع جامعة "إمبري-ريدل"، إلى جانب إطلاق الدفعة الثالثة من هذا البرنامج.

وتتويجاً لجهودها المؤسسية، نالت "سند" شهادتي ISO 9001:2015 وISO 30414:2018، تأكيداً لالتزامها بأعلى معايير الجودة وإدارة رأس المال البشري.

ومع دخولها عام 2026، تمضي "سند" بثقة نحو فصل جديد من النمو، مستندةً إلى سجل عقود قوي، وبنية تحتية متقدمة، وشراكات عالمية راسخة. وبهذا، تواصل الشركة تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لصيانة وهندسة الطيران، وترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل صناعة الطيران العالمية.