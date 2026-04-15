"ضيافة مركز دبي التجاري" تقدم خدماتها لـ 1.28 مليون ضيف خلال 2025

أعلنت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي، اليوم،عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2025، حيث قدمت خدماتها لنحو 1.28 مليون ضيف ضمن 2,578 فعالية، بزيادة سنوية كبيرة قدرها 37% في عدد الضيوف مقارنة بـ 930 ألف ضيف خلال عام 2024.

ويعزز هذا النمو، مكانة الضيافة مزودا رائدا لخدمات الضيافة المتكاملة على نطاق واسع، وتقديم الخدمات المصممة حسب الطلب للقطاعين الحكومي والخاص، والمناسبات العائلية.

وتعكس النتائج التوسع اللافت لضيافة مركز دبي التجاري العالمي في قطاع الفعاليات بالمنطقة، بدءاً من المعارض الدولية الكبرى والمؤتمرات رفيعة المستوى وصولاً إلى حفلات الزفاف الحصرية والمناسبات الخارجية.

وشملت عمليات الضيافة المواقع الرئيسية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومركز دبي للمعارض، ومركز مؤتمرات جافزا ون، بالإضافة إلى الفعاليات والمواقع الخارجية والأماكن الخاصة في جميع أنحاء الدولة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، إن ضيافة مركز دبي التجاري العالمي تؤدي دوراً محورياً في دعم منظومة دبي للفعاليات وسياحة الأعمال عبر تقديم تجارب استثنائية وخدمات عالمية المستوى، وتتمثل قوتنا في القدرة على العمل على نطاق واسع مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة وجودة الخدمة التي تليق بوجهة عالمية رائدة، فالضيافة اليوم لم تعد تقتصر على خدمات تقديم الطعام، بل أصبحت منظومة متكاملة تضمن تنفيذ الفعاليات بسلاسة وكفاءة في كل مرحلة.

وأكد الاستعداد لدعم المرحلة المقبلة من نمو قطاع الفعاليات الكبرى في المنطقة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات.

وكانت خدمات ضيافة المعارض الأقوى أداءً في عام 2025، حيث ارتفع عدد الضيوف إلى أكثر من 240,000 ضيف، وهو ضِعف عدد الضيوف الذين قُدمت لهم الخدمات في عام 2024 والبالغ 120,000 ضيف.

ويعود هذا النمو إلى توسع المعارض الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي، وسوق السفر العربي، ومعرض جيتكس جلوبال.

كما ساهم التوسع الدولي في هذا النمو، حيث قدمت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لمعرض جيتكس أفريقيا في المغرب، ما يعكس قدرتها على تقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى عبر الحدود.

وحققت خدمات الضيافة للمؤتمرات والجمعيات الدولية واجتماعات الشركات نتائج استثنائية، حيث قدمت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لأكثر من 123,000 ضيف في عام 2025.

وقدمت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي خدماتها لأكثر من 600,000 ضيف ضمن الفعاليات المؤسسية والخاصة عام 2025، مقارنةً بـ 400,000 في عام 2024.

وواصل قطاع حفلات الزفاف تعزيز نموه وسجّل حضور 56,554 ضيفاً، ما يُبرز قدرة الضيافة على تقديم تجارب مخصصة إلى جانب خدمات الضيافة للفعاليات الكبرى.

وساهم مركز دبي للمعارض ومركز مؤتمرات جافزا ون بشكل كبير في نتائج عام 2025، حيث تم تقديم خدمات الضيافة لأكثر من 80,000 ضيف في كلا الموقعين.

وتتيح المواقع المتعددة لمركز دبي التجاري العالمي للضيافة استيعاب أجندة الفعاليات المتزايدة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في جميع المواقع.

وواصلت خدمات الضيافة للفعاليات الخارجية دفع عجلة النمو القوي، حيث ارتفعت خدمات الضيافة في المواقع الخارجية بنسبة 12% وتم تقديمها إلى أكثر من 160,000 ضيف في 1,211 فعالية، بما في ذلك فعاليات كبرى مثل معرض دبي العالمي للقوارب، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وكأس دبي العالمي، ومعرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الضيافة للفعاليات في عين دبي.

وأكد جلفار مواصلة العمل نحو الارتقاء بمعايير الضيافة في قطاع الفعاليات على مستوى المنطقة.

وقال إنه ومع استمرار دبي في ترسيخ موقعها وجهة عالمية تنافسية للفعاليات، يزداد الدور الذي تؤديه الضيافة في نجاح كل فعالية، ما يدفعنا في مركز دبي التجاري العالمي للتركيز على بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع منظمي الفعاليات والاستثمار في المواهب والابتكار في فنون الطهي، إلى جانب تعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياتنا، ومن خلال هذه الجهود، نرسخ أسس النمو المستدام خلال العقد المقبل، ونسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال.