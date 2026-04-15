المصرف المركزي يعلن عن تطوير منصة "اعرف عميلك" الرقمية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن البدء في تطوير منصة "اعرف عميلك" الرقمية (e-KYC) الموحدة على مستوى الدولة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة تقنية مع شركة "نوربلوك إيه بي" العالمية.

وأوضح المصرف في بيان له اليوم، إن هذه المبادرة الإستراتيجية تعد ركيزة أساسية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، بهدف تطوير منظومة مالية متكاملة ترفع كفاءة العمليات التشغيلية.

ويجسد المشروع التزام المصرف المركزي بتحديث الأطر التنظيمية وتبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، بما يُسهم في معالجة تحديات تكرار إجراءات التعرف على العملاء وخفض تكاليف الامتثال، وترسيخ الاستقرار وتنافسية الدولة وتعزيز ريادتها العالمية في المشهد المالي الرقمي.

شهد مراسم التوقيع، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، ومساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين أحمد القمزي.

ووقّع الاتفاقية كل من مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة سيف حميد الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة "نوربلوك إيه بي" أستيانكس كاناكيس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتُسهم المنصة الجديدة في تطوير كفاءة إجراءات "اعرف عميلك" ومتطلبات العناية الواجبة، عبر أتمتة العمليات وتكامل البيانات الموثوقة بما يعزز الامتثال ويتماشى مع أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتعتمد المنصة على بنية تقنية تضع حماية الخصوصية في الصدارة، حيث تتيح مشاركة البيانات بناءً على تفويض صريح من العميل، ما يضمن أعلى مستويات السرية والثقة في المنظومة المالية.

كما توفر المنصة نهجًا وطنيًا موحدًا يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، ويقدم تجربة انضمام رقمي أسرع وأكثر موثوقية للأفراد والشركات، مما يُسهم في تقليص المدد الزمنية وخفض التكاليف التشغيلية.

ويمثل هذا المشروع خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع المالي في الدولة، مع توجهات مستقبلية لتوسيع نطاق استخدام المنصة وتعزيز تكاملها مع مختلف الجهات المعنية، بما يُسهم في تطوير منظومة مالية رقمية متقدمة ومستدامة.

ويعكس ذلك التزام المصرف المركزي بتوظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز الحوكمة وتطوير خدمات مالية محورها المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد، مدعومًا ببنية تحتية تنظيمية رقمية متطورة.

وقال مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة سيف حميد الظاهري، إن تطوير منصة "اعرف عميلك" الرقمية يمثل تحولًا إستراتيجيًا نحو منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، حيث ننتقل بالقطاع من الإجراءات التقليدية المكثفة إلى نماذج رقمية متقدمة تضمن تسريع وتيرة الانضمام للخدمات المالية وخفض التكاليف التشغيلية، موضحًا أن المصرف المركزي يهدف إلى تعزيز الكفاءة وإرساء بيئة مالية تتسم بالشفافية وحماية خصوصية المتعاملين، بما يرسخ تنافسية الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "نوربلوك إيه بي" أستيانكس كاناكيس، عن اعتزازهم بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتنفيذ هذه المنصة، التي تمثل معيارًا جديدًا في مجال الامتثال الرقمي عالميًا، ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، تعمل "نوربلوك إيه بي" على تمكين المؤسسات المالية من الوصول الفوري إلى بيانات موثوقة وآمنة من مصادر متعددة، مع إتاحة تحكّم كامل للمستخدمين في إدارة الوصول إلى بياناتهم، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن مواكبة أعلى المعايير الدولية.