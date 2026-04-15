سوق العقارات تواصل نشاطها بعقود إنشاءات ومشروعات جديدة

واصلت السوق العقارية في دبي نشاطها وجاذبيتها أمام المستثمرين، سواء من حيث التصرفات العقارية، أو الإعلان عن مشروعات جديدة، وترسية عقود إنشائية على شركات مقاولات، بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقارية، لتواصل شركات التطوير العقاري، مثل «الدار»، و«عزيزي»، و«داماك»، و«دبي للعقارات»، أعمال مشروعاتها والإعلان عن مراحل جديدة تتضمن وحدات سكنية، فيما أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، أمس، عزمها تسليم 15 مشروعاً جديداً خلال العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار درهم.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 764 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 1.52 مليار درهم بعد تنفيذ 538 صفقة، وذلك بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي بواقع 456 مبايعة لوحدات سكنية، و49 مبايعة لمبانٍ، و33 مبايعة لأراضٍ، وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 535 مليون درهم عبر تنفيذ 116 صفقة، موزعة بواقع 74 مبايعة لوحدات سكنية، وتسع مبايعات لمبانٍ، و33 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات «على الخريطة» نحو 986.29 مليون درهم من خلال 422 صفقة، مقسمة على 382 مبايعة لوحدات سكنية، و40 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، بلغت قيمة الرهون نحو 348.5 مليون درهم، بواقع 226 معاملة موزعة على 163 معاملة لوحدات سكنية، و17 معاملة لمبانٍ، و46 معاملة لأراضٍ، وبدورها سجلت الهبات 15 معاملة بقيمة 35.97 مليون درهم، موزعة بواقع 14 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملة واحدة لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 79.49% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، أمس، بينما اقتنصت الرهون ما نسبته نحو 18.59%، والهبات نحو 1.92%.

وتُمثّل هذه الأرقام انطلاقة قوية لسوق العقارات في دبي، منذ بداية أبريل الجاري، إذ سجلت المبيعات العقارية، حتى أمس، نحو 23.48 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 34.39 مليار درهم. يُذكر أن سوق دبي العقارية أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، إذ قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

«الدار» تطرح المرحلة الأولى من مجمع «ياس بارك بليس» السكني

أعلنت «شركة الدار العقارية» إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس»، المجمّع السكني الجديد في قلب «جزيرة ياس»، الذي يقدّم بيئات عيش محاطة بحدائق ومساحات خضراء.

وأفادت «الدار»، في بيان، بأن المجمّع يطل على حديقة «ياس سنترال بارك»، ويتألف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع، وتضمّ مجموعة متنوعة من وحدات الاستوديو وشقق مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتَي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق «دوبلكس» من غرفتَي نوم، كاشفة أنها ستطرح وحدات المرحلة الأولى للبيع أمام المشترين اعتباراً من الغد.

وبحسب الشركة، سيتيح المجمع للسكان مساحات عشبية مشتركة ومدرّجات مفتوحة للتجمعات والفعاليات، ومجمّع مسابح عائلياً، ومسبحاً للبالغين، ومساحات لعب مدمجة مع الطبيعة، فضلاً عن منشأة رياضية مغلقة، ومسطحات خضراء متعددة الطبقات من نباتات محلية وممرات مظلّلة ومسارات منحنية، وسيضم المجمع كذلك منظومة تجزئة متكاملة، تشمل ممشى تجارياً في الطابق الأرضي، يتضمن مطاعم ومقاهي ومتاجر وسوبرماركت وصيدلية وخدمات أساسية.

1.1 مليار درهم لإنشاء الهيكل الفولاذي لـ «برج عزيزي»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري منح عقد إنشاء الهيكل الفولاذي لمشروعها «برج عزيزي» إلى شركة «إيفيرسينداي كوربوريشن بيرهاد»، بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار درهم.

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأنه تم إبرام الاتفاقية رسمياً بين رئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، مرويس عزيزي، والمؤسس الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة المدير العام للمجموعة في شركة «إيفيرسينداي كوربوريشن بيرهاد»، تان سري أ.ك. ناثان.

وقال عزيزي: «يمثل التعاون مع (إيفيرسينداي) خطوة مهمة في مسار تنفيذ (برج عزيزي)، إذ يمنحنا سجلّهم الحافل في تنفيذ منشآت فولاذية ضخمة ومعقدة على المستوى العالمي ثقةً راسخة بقدرتهم على إنجاز هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة».

من جهته، قال تان سري أ.ك. ناثان: «تتمتع شركتنا بخبرة طويلة في تنفيذ المنشآت ذات التحديات الهندسية الاستثنائية».

وبحسب «عزيزي»، فإن من المخطط أن يكون «برج عزيزي» ثاني أطول برج في العالم.

طرح 600 شقة ضمن «داماك ديستريكت»

أعلنت شركة داماك العقارية طرح الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية ضمن مشروع «داماك ديستريكت»، وتشمل 600 شقة من فئتَي «الاستوديو» وغرفة واحدة، استجابةً للإقبال القوي الذي شهدته المرحلة السابقة، وتزامناً مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقارية.

وقالت العضو المنتدب في «داماك العقارية»، أميرة سجواني: «يأتي طرح شقق (داماك ديستريكت) استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة من المشروع، التي شهدت إقبالاً لافتاً على الوحدات السكنية والتجارية».

وأضافت: «يؤكد هذا الاهتمام المتزايد، الطلب المتنامي على المجتمعات الحضرية المتكاملة في (داماك هيلز)، كما تمثل هذه الوحدات المصممة بعناية والمطروحة بأسعار تنافسية فرصة استثمارية واعدة ضمن مشروع عصري يواكب متطلبات الحياة الحديثة، ويوفر مستويات عالية من الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف المرافق الحيوية».

وبحسب «داماك»، توفر خطط السداد المرنة في «داماك ديستريكت» خيارات مناسبة لشريحة واسعة من المشترين، سواء من يسعون لامتلاك منزلهم الأول، أو المستثمرون الباحثون عن عائدات مستقبلية مجزية.

وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 756 ألف درهم، بينما تصل أسعار الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة إلى 1.1 مليون درهم.