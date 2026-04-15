«دبي للعقارات»: عقود بـ 1.1 مليار درهم لتوسعة «فيلانوفا»

أعلنت «شركة دبي للعقارات»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقود بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم على «شركة ميتاك للمقاولات العامة» لبناء 850 منزل «تاون هاوس» في مجمع «فيلانوفا» السكني في منطقة «دبي لاند».

وتشمل العقود المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «لا تيليا»، حيث تضمان 500 منزل بثلاث غرف نوم، و350 منزلاً بأربع غرف نوم، وستوفر المرحلة الأولى 410 وحدات سكنية، بينما ستضيف المرحلة الثانية 440 وحدة سكنية أخرى.

ولفتت «دبي للعقارات» إلى أن مجمع «فيلانوفا» سلّم منذ إطلاقه 3834 وحدة سكنية، ما عزز مكانته وجهة سكنية راقية تستقطب العائلات من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، مشيرة إلى أن هذا التوسع يعكس الطلب المتزايد على المجمعات المتكاملة التي توفر مساحات خضراء، وخدمات اتصال متكاملة، وقربها من شبكات الطرق الرئيسة والبنية التحتية الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «تعكس ترسية هذه العقود استمرار الطلب على المجمعات السكنية ذات الجودة العالية والمناسبة للعائلات في دبي». وأضاف: «أثبت مجمع (فيلانوفا) جاذبيته القوية للمشترين، وتأتي هذه التوسعة الجديدة لتعزز هذا الزخم، ومن خلال تنفيذ منضبط وشراكات موثوقة، نواصل التزام تقدم التنفيذ وتسليم مشروع (لا تيليا) بما يلبي تطلعات المتعاملين معنا».

من جانبه، قال مدير عام «ميتاك للمقاولات العامة»، محمد صديق عبدالله: «يسعدنا ترسية هذه العقود، وهذه الثقة التي أولتنا إياها (دبي للعقارات) لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (لا تيليا)»، وأضاف: «ستكون أولويتنا للتنفيذ عالي الجودة والإنجاز في الوقت المحدد ليواصل مجمع (فيلانوفا) توسعه».