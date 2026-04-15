«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 2300 شركة جديدة في 2025

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، نتائجه السنوية لعام 2025، مسجلاً نمواً متواصلاً باستقطابه أكثر من 2300 شركة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز 26 ألف شركة، بما يُرسّخ مكانته منصةً عالميةً رائدةً تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليّم، إن «عام 2025 رسّخ مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيوية وترابطاً، فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس حجم التوسع المتحقق، وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني».

وأضاف بن سليّم: «خلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26 ألف شركة، من بينها أكثر من 4000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل»، مشيراً إلى إطلاق منصات قطاعية جديدة، من بينها مركز «فين إكس» و«مركز الثروات»، إضافة إلى مبادرات هادفة، كإطار دعم الملكية الفكرية الذي أطلقه المركز لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً، ما أسهم في تحقيق هذا التقدم.

بدورها، قالت نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده المركز، وهو نموذج مُصمم لتحقيق أثر تجاري ملموس في جميع مستويات منطقتنا».

وأضافت: «مع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصباً على التكامل، وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار، وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نمو أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية».

وبيّنت أحمدي أن المركز شهد طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.

وأشارت إلى أن المركز أبرم شراكات قطاعية جديدة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» ومنصتَي «Kraken» و«Crypto.com»، فيما اتخذت شركة «Bitcoin.com» من مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً إقليمياً لها، موضحة أن الفضل في هذا النمو يعود إلى قوة الأداء الذي حقّقته مراكز «دبي للسلع» المتخصصة في مجالات العملات المشفّرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والتي تستضيف مجتمعة أكثر من 1000 شركة.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، عزّز مكانته رائداً عالمياً في قطاع السلع، فقد استضافت بورصة دبي للماس 103 مزادات ومناقصات للأحجار الكريمة خلال العام، فيما واصل المركز أداء دور رئيس في توجيه مسار تجارة الماس العالمية من خلال ترؤسه «عملية كيمبرلي».

وسجّلت منصة «تريدفلو»، التابعة للمركز، خلال العام الماضي، أكثر من 296 ألف معاملة تمويل إسلامي بقيمة إجمالية جاوزت 1.32 تريليون درهم، بنمو سنوي بلغ 47%.

بدورها، أنجزت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليونَي عقد بارتفاع على أساس سنوي نسبته 30%، لتبلغ القيمة الافتراضية لهذه العقود 46.9 مليار دولار.

وعلى صعيد السلع الزراعية، تعامل «مركز القهوة» مع أكثر من 8200 طن متري من البن، فيما عالج «مركز الشاي» ما يزيد على 15 ألف طن متري من الشاي.

