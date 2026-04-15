«موانئ أبوظبي» تستكشف فرص الاستثمار في رومانيا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية إطارية مع «الشركة الوطنية لإدارة الموانئ البحرية»، المسؤولة عن إدارة ميناء كونستانتا في رومانيا، يتم بموجبها استطلاع فرص استراتيجية للاستثمار والتطوير في ميناء كونستانتا، الذي يُعدّ أكبر الموانئ المطلة على البحر الأسود.

وتضع بنود هذه الاتفاقية، بحسب بيان صدر أمس، ركيزة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، بما في ذلك تطوير الموانئ الحالية والجديدة، وتطبيق الحلول الرقمية المتقدمة، وتعزيز المبادرات القائمة على الاستدامة والتي تركز على تبني حلول الطاقة المتجددة، والإدارة الفاعلة للنفايات، وخفض الانبعاثات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن «هذه الاتفاقية الإطارية توفر منصة للحوار والتعاون مع ميناء كونستانتا، الذي يُعدّ أحد أكثر المراكز البحرية أهمية من الناحية الاستراتيجية في منطقة البحر الأسود»، وأضاف: «انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نتطلع إلى استكشاف الفرص التي تسهم في ترسيخ حضور المجموعة على امتداد (الممر الأوسط)، ودعم شركائنا في رومانيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز شبكة الربط التجاري في البلاد».

ويقع ميناء كونستانتا على الطرف الشرقي لأوروبا، ويُعدّ بوابة تجارية رئيسة على البحر الأسود، وهو من بين أكبر الموانئ في قارة أوروبا، وخلال عام 2025 نجح الميناء في مناولة 88 مليون طن من البضائع السائلة والجافة والعامة، إضافة إلى نحو مليون حاوية نمطية. وبفضل موقعه الاستراتيجي عند مدخل قناة «الدانوب - البحر الأسود»، يُشكّل الميناء حلقة وصل حيوية بين طرق الشحن في البحر الأسود والممرات المائية الداخلية التي تخدم منطقتَي شرق ووسط أوروبا.

وباعتباره مركزاً متكاملاً متعدد الوسائط يربط بين شبكات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق والنقل النهري، يضطلع ميناء كونستانتا بدور محوري في تسهيل تدفقات التجارة الإقليمية والدولية، بما في ذلك نقل شحنات ضخمة من المنتجات الزراعية، مثل الحبوب من شرق أوروبا وآسيا الوسطى.