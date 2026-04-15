للعام الـ 12 على التوالي.. «دبي الدولي» أكبر محور طيران في العالم

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية بقائمة أكبر المطارات في العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1%، مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.

وأشار تقرير مجلس المطارات العالمي إلى الأداء القوي والكبير لمطار دبي الدولي خلال عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2019 قبل جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن نسبة النمو في حركة المسافرين في «دبي الدولي» خلال العام الماضي وصلت إلى 10.2%، مقارنة بمستويات 2019.

ترتيب المطارات

وأظهر التقرير السنوي الذي يرصد أداء أكبر المطارات حول العالم، أن مطار دبي الدولي حلّ أولاً من حيث أعداد المسافرين الدوليين، بفارق كبير بلغ نحو 15.5 مليون مسافر، مقارنة بنظيره «لندن هيثرو» الذي حلّ ثانياً، بعد أن تعامل المطار البريطاني مع 79.8 مليون مسافر في عام 2025، تلاه مطار «إنشيون» الكوري الجنوبي بنحو 73.5 مليون مسافر.

وجاء مطار سنغافورة الدولي في المركز الرابع بنحو 69.4 مليون مسافر، ومطار أمستردام الهولندي بـ67.8 مليون مسافر.

المسافرون «الدوليون والمحليون»

وفي مؤشر إجمالي حركة المسافرين (الدوليون والمحليون)، حافظ مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الدولي على صدارته، مسجلاً 106 ملايين مسافر، تلاه مطار دبي الدولي الذي واصل تقليص الفارق لمصلحته، حيث سجل نمواً بنسبة 3.1%، مقابل تراجع نسبته 1.6% لنظيره الأميركي.

وجاء مطار طوكيو في المركز الثالث مسجلاً 91.6 مليون مسافر، تلاه «دالاس فورت وورث»، ومطار «شنغهاي» في المركزين الرابع والخامس بنحو 85.6 و84.9 مليون مسافر لكل منهما.

وقال المدير العام لمجلس المطارات الدولي العالمي، جاستن إرباتشي: «نهنئ المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم على إدارتها للطلب المتزايد على السفر الجوي، وسط تعقيدات تشغيلية متزايدة».

وأضاف: «هذه المراكز الحيوية تُبقي الأفراد والبضائع في حركة مستمرة، وتدعم التجارة العالمية والسياحة والنمو الاقتصادي في مجتمعاتها ومناطقها، ولمواكبة الطلب المتصاعد يتعين على الحكومات إعطاء الأولوية للاستثمار المستدام في المطارات والنظام البيئي للطيران بشكل عام».

المركز الأول

عالمياً، كشف مجلس المطارات العالمي أن عدد «المسافرين الدوليين»، في عام 2025، بلغ نحو أربعة مليارات مسافر، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بعام 2024، وزيادة نسبتها 8.3%، مقارنة بعام 2019، بينما تُمثّل أكبر 10 مطارات من حيث حركة المسافرين الدوليين نحو 17% من إجمالي العدد، مؤكداً أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في القائمة.

يُشار إلى أن مطار دبي الدولي أزاح نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشاط النقل الجوي التجاري في العالم.

9.8 مليارات مسافر عالمي

ذكر مجلس المطارات العالمي أن إجمالي عدد المسافرين عالمياً (الدوليون والمحليون)، في عام 2025، يُقدّر بـ9.8 مليارات مسافر، بزيادة قدرها 3.6%، مقارنة بعام 2024، أو بارتفاع نسبته 7.3%، مقارنة بنتائج عام 2019.

وأضاف: «يمثل أكبر 10 مطارات من حيث حركة المسافرين نحو 9% من إجمالي حركة المسافرين العالمية»، لافتاً إلى أن قائمة الـ10 الأولى تضم أربعة مطارات في الولايات المتحدة، ما يعكس قوة السوق هناك، حيث تراوح نسبة المسافرين المحليين فيها بين 80 و95%.