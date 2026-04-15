«أبوظبي الإسلامي» يفتتح فرعاً في «دبي هيلز مول»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن افتتاح فرع متطور من الجيل الجديد في «دبي هيلز مول»، في خطوة تعكس استراتيجيته للتوسع بإمارة دبي والمناطق الحيوية، وأفاد المصرف بأن افتتاح الفرع الجديد يسهم في تعزيز شبكة فروع المصرف على مستوى دولة الإمارات، لترتفع إلى 62 فرعاً، منها 25 فرعاً ضمن مراكز التسوق.

ويوفر الفرع مجموعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، تلبي احتياجات المتعاملين، إلى جانب خدمات إدارة علاقات مخصصة للمتعاملين المتميزين والشركات.

وأكد المصرف مواصلة الاستثمار في نماذج الفروع من الجيل الجديد، التي تعزز سهولة الوصول وترتقي بتجربة المتعاملين.