7.77 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» بدعم من أسهم 6 قطاعات

أغلق سوق دبي المالي تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.904%، أو ما يعادل 51.24 نقطة عند مستوى 5719.5 نقاط، بدعم من ارتفاع أسهم 6 قطاعات، وعلى رأسها العقارات والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 948.44 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ 940.67 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 7.77 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم 6 قطاعات وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ2.76%، والصناعة بنسبة 1.58%، والمواد الأساسية بـ3.98%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ4.39%، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ 0.05% إضافة إلى الاتصالات بـ0.2%.

وخلال تعاملات اليوم، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 7.88 ملايين درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 334.24 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 326.36 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، سيولة جاوزت 831.81 مليون درهم، بعد التداول على نحو 230.99 مليون سهم، وتنفيذ 19 ألفاً و727 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«بنك دبي الإسلامي»، و«طلبات»، و««الإمارات دبي الوطني» و«سالك»، على نسبة تتجاوز 75.15% من سيولة السوق بنهاية تعاملات اليوم.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 625.13 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 831.81 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 377.45 مليون درهم، مرتفعاً 2.56% عند 12 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 63.86 مليون درهم، مرتفعاً 3.59% عند 15 درهماً، وحلّ سهم «بنك دبي الاسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 53.69 مليون درهم عند 7.36 دراهم للسهم.

وجاء سهم «طلبات» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 50.45 مليون درهم مرتفعاً 4.63%، في حين جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» خامساً بقيمة تداولات 40.93 مليون درهم، مرتفعاً 0.26% عند 30 درهما للسهم، وحلّ سهم «سالك» سادساً بتداولات بلغت 38.71 مليون درهم عند 5.7 دراهم للسهم، مرتفعاً 3.26%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.556% أو ما يعادل 54.38 نقطة، ليغلق عند مستوى 9840 نقطة. وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.841 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ2.82 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس، بمكاسب بلغت نحو 21.34 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات اليوم، سيولة جاوزت 1.29 مليار درهم، بعد التداول على نحو 454.18 ملايين سهم، وتنفيذ 28 ألفاً و145 صفقة.