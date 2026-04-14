تداولات عقارات الشارقة ترتفع 40.7% لتصل لـ 18.5 مليار درهم في الربع الأول

بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026، نحو 18.5 مليار درهم ، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7% .

وكشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفاع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 29 ألفا و235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنةً بالعام السابق .

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل نموه المتسارع رغم الظروف الراهنة، مدعوماً بثقة المستثمرين وبيئة تشريعية مواكبة، ما يعكس نجاح الخطط الإستراتيجية ويعزز جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل.

وقال إن التحول الرقمي والخدمات الذكية أسهما في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المعاملات، ما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وعزز مكانة الشارقة كأحد أبرز الأسواق العقارية في الدولة والمنطقة.

وشهد الربع الأول من عام 2026 تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة، تنّوعت لتشمل القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية المختلفة .

وتمت الموافقة على 47 مشروعاً في إمارة الشارقة لتملك غير المواطنين والخليجيين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها 3 مشاريع حصلت على الموافقة في الربع الأول من عام 2026.

وشهدت إمارة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026 زيادة ملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية في عام 2025، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من الجنسيات المختلفة إلى 15 ألفا و,926 عقاراً، مقابل 11 ألفا و852 عقاراً خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري بالإمارة.

وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 9 مليارات درهم بواقع 10 آلاف و99 عقاراً، فيما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 0.8 مليار درهم بواقع 502 عقار واستثمارات المواطنين العرب 3.4 مليار درهم بواقع 2692 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 5.3 مليار درهم بواقع 2633 عقاراً.