للعام الـ12 على التوالي .. "دبي الدولي" أكبر محور طيران في العالم خلال 2025

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.

وأشار المجلس، في تقريره الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى التعافي القوي والكبير لأداء مطار دبي الدولي خلال عام 2025 مقارنة بمستويات 2019 قبل جائحة "كورونا"، مشيراً إلى أن نسبة النمو في حركة المسافرين في "دبي الدولي" خلال العام الماضي وصلت إلى 10.2% مقارنة بمستويات 2019.

وأظهر التقرير السنوي الذي يرصد أداء أكبر المطارات حول العالم، أن مطار دبي الدولي حل أولاً من حيث أعداد المسافرين الدوليين وبفارق كبير بلغ نحو 15.5 مليون مسافر مقارنة بنظيره "لندن هيثرو" الذي حل ثانياً، بعد أن تعامل المطار البريطاني مع 79.8 مليون مسافر في 2025، تلاه مطار إنشيون الكوري الجنوبي بنحو 73.5 مليون مسافر.

وجاء مطارا سنغافورة وأمستردام في المركزين الرابع والخامس بنحو 69.4 و67.8 مليون مسافر لكل منهما على التوالي.

وفي مؤشر إجمالي حركة المسافرين (المسافرين الدوليين والمحليين) حافظ مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي على صدارته، تلاه مطار دبي الدولي الذي واصل تقليص الفارق لصالحه، حيث سجل "دبي الدولي" نمواً بنسبة 3.1% مقابل نسبة تراجع 1.6% لنظيره الأميركي الذي تعامل مع 106 ملايين مسافر.

وجاء مطار طوكيو في المركز الثالث مسجلاً 91.6 مليون مسافر، تلاه دالاس فورت وورث ومطار شنغهاي في المركزين الرابع والخامس بنحو 85.6 و84.9 مليون مسافر لكل منهما.