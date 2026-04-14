«الاتحاد للطيران» تطلق 5 وجهات جديدة إلى الصين

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، توسعاً نوعياً في شبكة رحلاتها في البر الرئيس للصين، يشمل إطلاق خمس وجهات جديدة، وإضافة 28 رحلة أسبوعية، في خطوة تُمثل إحدى كبرى زيادات الطاقة الاستيعابية في سوق واحدة خلال السنوات الأخيرة.

وبموجب هذا التوسع، ستسيّر «الاتحاد للطيران» رحلات مباشرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى كل من شنغهاي بودونغ، وجوانزو، وتشنغدو، وهانغتشو، وشينزن، ليبلغ إجمالي عملياتها في الصين 35 رحلة أسبوعياً إلى ست وجهات، بما في ذلك خدمتها اليومية الحالية إلى بكين داشينغ.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات عبر أسطولها من طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر»، المجهزة بعدد 28 مقعداً في درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية.

ويعكس هذا التوسّع وفق «الاتحاد للطيران»، الأهمية الاستراتيجية المتنامية لممر الإمارات - الصين، من خلال تعزيز الروابط في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، وترسيخ مكانة أبوظبي بوابة عالمية تربط الصين بأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

كما سيعزز التوسع، حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، ويوفر وصولاً أكبر إلى أبرز المراكز التجارية والصناعية والتقنية في الصين، بجانب تعزيز الربط في قطاع الشحن عبر أهم مراكز التصنيع والتصدير، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات التجارة عالية القيمة.

وستندرج جميع المسارات الجديدة ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين «الاتحاد للطيران» و«خطوط شرق الصين الجوية»، ما يعزز الربط بين الإمارات والصين من خلال خدمات منسقة عبر البوابات الرئيسة، حيث تُشغل «خطوط شرق الصين الجوية» حالياً مسارات تربط كلاً من شنغهاي وكونمينغ وشيان بالإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للطيران»، محمد علي الشرفاء، إن العلاقات بين دولة الإمارات والصين تواصل ازدهارها، ويجسد إعلان «الاتحاد للطيران» التوسع في الصين، متانة هذه الشراكة وآفاقها الواعدة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن الصين تُعد سوقاً استراتيجية بالغة الأهمية لـ«الاتحاد للطيران»، وركيزة محورية في مسيرة نمو شبكة الناقلة، ويمثّل هذا التوسع زيادة ملموسة في الطاقة الاستيعابية، ودليلاً واضحاً على التزامها طويل الأمد تجاه هذه السوق.