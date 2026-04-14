تصرفات عقارات دبي تتجاوز 3.9 مليارات درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع، أمس، بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات الجيوسياسية.

وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 3.93 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1146 صفقة، تضمنت مبيعات بأكثر من 2.48 مليار درهم، بعد تنفيذ 904 صفقات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 806 مبايعات لوحدات سكنية، و30 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 1.01 مليار درهم، عبر تنفيذ 217 صفقة، موزعة بواقع 135 مبايعة لوحدات سكنية، و14 مبايعة لمبانٍ، و68 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.47 مليار درهم، من خلال 687 صفقة، مقسمة على 671 مبايعة لوحدات سكنية، و16 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة الرهون نحو 1.36 مليار درهم، بواقع 222 معاملة موزعة على 133 معاملة لوحدات سكنية، و25 معاملة لمبانٍ، و64 معاملة لأراضٍ.

بدورها، سجلت الهبات 20 معاملة بقيمة 90.41 مليون درهم، موزعة بواقع 15 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وثلاث معاملات لأراضٍ.

وشهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ عدد من الصفقات القياسية، أبرزها بيع شقة سكنية قيد الإنشاء بقيمة 64 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخرى على الخريطة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة قناة دبي المائية.

كما سجلت السوق عدداً من معاملات الرهن العقاري، تضمنت رهن قطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 500 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الخيل غيت» بقيمة 305 ملايين درهم، وتُمثّل هذه الأرقام انطلاقة قوية لسوق العقارات في دبي، منذ بداية الشهر الجاري، حيث سجلت المبيعات العقارية حتى أمس، نحو 22 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 32.48 مليار درهم.

يُذكر أن سوق دبي العقارية أنهت الربع الأول من العام الجاري مسجلة نتائج قياسية، حيث قفزت المبيعات بنسبة 23.85% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 175.88 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 142 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025.