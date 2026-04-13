تعاون استراتيجي لتسريع تدفق الاستثمار ورؤوس الأموال إلى دبي

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات، وكذلك الأفراد، من أصحاب الملاءة المالية العالية، الراغبين في الوجود داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أن من شأن الاتفاقية إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، التي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.

ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.

ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار، كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقارّ إقليمية أو منصات استثمارية.

وسيتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لاسيما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين.

وأضاف: «تؤكد الاتفاقية قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبناء الذي حققناه مع بنك (HSBC) في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي للبنك، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، محمد المرزوقي، إن دبي أرست أسساً قوية لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونة وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإن المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لاتزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل.

وأضاف: «الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة (HSBC) الدولية، لاسيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لايزال يعتبر أحد أهم محركات النمو في العالم».

وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على وجوده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ورئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، عبدالفتاح شرف، فيما وقعها كلٌّ من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري، والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، محمد المرزوقي.

زخم اقتصادي قوي

تستند الشراكة الاستراتيجية إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال عام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوياً بنسبة 5.4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة «فايننشال تايمز» تتبع هذه البيانات، في عام 2003، من خلال مؤشر «إف دي آي ماركتس».