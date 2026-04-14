«حُرّة دبي التجاري العالمي» توفر حلولاً مصرفية للشركات

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك «Wio»، لتوفير حلول مصرفية رقمية وخدمات مالية متكاملة للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات التي تسعى إلى التأسيس، أو تعمل بالفعل ضمن المنطقة الحرة، بما يعزز المنظومة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والقائمة.

وأفاد بيان، صدر أمس، أنه بموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المسجلة أو الراغبة في التسجيل ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من الاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك «Wio» كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة المتاحة للمرخّص لهم.

وسيقدم بنك «Wio» مسارات مبسطة لفتح الحسابات، ومعالجة ذات أولوية لطلبات الانضمام، إضافة إلى دعم مخصص لإدارة علاقات العملاء المؤهلين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال مراحل تأسيس الشركات وإجراءات الانضمام.

كما سيتيح هذا التعاون لـ«بنك Wio» التفاعل مع مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة من خلال فعاليات مختارة ومبادرات مشتركة للطرفين، بهدف التعريف بحلول الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالله البنا: «يُعد تعزيز سهولة ممارسة الأعمال أولوية رئيسة للمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي. ومن خلال هذا التعاون مع (بنك Wio)، فإننا نعمل على توسيع منظومة الخدمات المتكاملة المتاحة للشركات ضمن منطقتنا الحرة، بما يمكنها من التأسيس والتوسع بكفاءة أكبر، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والاستثمار».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «بنك Wio»، براتيك فاهي: «يتيح لنا التعاون مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي دعم الشركات في المرحلة التي تحتاج فيها إلى ذلك بشكل كبير، ومن خلال تقديم إجراءات انضمام أسرع، ودعم مخصص لإدارة العلاقات، وأدوات مصرفية رقمية سهلة الاستخدام، نسعى إلى تمكين شركات المنطقة الحرة من إدارة شؤونها المالية بثقة ووضوح من اليوم الأول لانطلاقها. كما يعزز هذا التعاون دورنا في تمكين مجتمع الأعمال في دولة الإمارات من العمل بكفاءة أعلى مع نمو أعماله».

وكجزء من هذا التعاون، سيدرس «بنك Wio» فرص إطلاق بطاقة شركات مشتركة تحمل علامة البنك والمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، لتقديم مزايا ومكافآت حصرية مصممة خصيصاً للشركات العاملة ضمن هذه المنظومة المتكاملة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تطوير البيئة التنظيمية والتجارية لدعم نمو الأعمال من الجيل الجديد، حيث أطلقت المنطقة الحرة أخيراً «إطار عمل لفئات الأسهم المتعددة»، الذي يتيح للشركات ضمن نطاقها التنظيمي إصدار مجموعة أوسع من فئات الأسهم المصممة وفق احتياجاتها الاستراتيجية والاستثمارية. ويوفر هذا الإطار مرونة أكبر في هيكلة رأس المال والحوكمة، بما يساعد الشركات على جذب مستثمرين متنوعين، وحماية الرؤية طويلة الأمد للمؤسسين، والتوسع بشكل أكثر فاعلية.