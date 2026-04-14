«إمباور» تفتتح مركزاً جديداً لخدمة المتعاملين

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، افتتاح أحدث مركز لخدمة المتعاملين في مقرها الرئيس بمنطقة الجداف في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، في بيان: «يعكس تدشين المركز الجديد توجهنا المستمر نحو تطوير خدمات المتعاملين بما يواكب أعلى المعايير العالمية، وحرصنا على تصميم هذا المركز ليكون وجهة متكاملة توفر تجربة خدمية متقدمة، ترتكز على الكفاءة التشغيلية وسهولة الوصول وسرعة إنجاز المعاملات».

يشار إلى أن «إمباور»، تخدم حالياً أكثر من 156 ألف متعامل في مختلف مناطق دبي، حيث تنجز سنوياً ما يقرب من مليون معاملة عبر منصاتها المتعددة.