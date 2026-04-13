فنادق تطرح «عروض ضيافة» تستهدف النزلاء والسكان

قال مسؤولون في قطاع الضيافة إن الفنادق طرحت عروضاً ترويجية، لتعزيز الإقبال على مرافق الطعام من قبل السكان والزوار اليوميين، إلى جانب نزلاء الفنادق.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع الفنادق والضيافة لم يعد يقتصر على خدمات الإقامة، وإنما يشمل منظومة متكاملة من المرافق مثل المطاعم والمسابح، مشيرين إلى أن الفنادق تسعى إلى أن تكون وجهات يومية للترفيه وتناول الطعام، بدلاً من اقتصارها على تجربة الإقامة فقط، لتقدم تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين جودة الخدمة وتنوع الخيارات والأسعار المرنة.

وأظهر مسح لـ«الإمارات اليوم»، شمل عدداً من المنشآت فندقية، توسعاً في طرح العروض على المطاعم الفندقية، مع خصومات تراوح بين 20 و30% على الوجبات، فضلاً عن باقات تجمع بين الطعام واستخدام المرافق الترفيهية، إضافة إلى خيارات مرنة تتيح للزوار الاستفادة من قيمة العرض داخل أكثر من منفذ داخل الفندق.

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق ومنتجع «الحبتور غراند»، خالد سعيد، إن «السوق الفندقية طرحت خلال الفترة الأخيرة باقة عروض متنوعة في المطاعم، لم تقتصر على الطعام فقط، بل شملت أيضاً مرافق أخرى، مثل دخول المسبح، والاستفادة من الأنشطة الترفيهية، إلى جانب إمكانية استخدام قيمة العرض داخل المطاعم».

وأضاف سعيد لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المبادرات سجلت إقبالاً جيداً من النزلاء، ومن العائلات والأفراد من سكان الدولة، في ظل أسعار وصفها بالمشجعة، مشيراً إلى أنه تم تصميم قوائم طعام متنوعة تلبي مختلف التطلعات، ما أسهم في تعزيز الاستجابة وزيادة الحركة على مرافق الفندق.

وأوضح أن العروض الترويجية تستهدف رفع مستويات الطلب، وتعزيز الإقبال على مرافق الطعام، ليس فقط من قبل النزلاء، بل من قبل المقيمين والزوار اليوميين أيضاً، لافتاً إلى أن دمج خدمات الطعام مع المرافق الترفيهية، مثل المسابح أسهم في تعزيز جاذبية العروض، وزيادة متوسط إنفاق الزوار، إلى جانب استقطاب شريحة أوسع من العائلات والسكان الباحثين عن خيارات ترفيهية مرنة وبأسعار مناسبة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «العروض الترويجية شملت وجبات الفطور والغداء والعشاء، وتأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى جذب الزبائن، ورفع الإقبال على مرافق الأغذية»، مشيراً إلى أن الأسعار المطروحة مصممة لتكون في متناول شريحة واسعة من الجمهور.

وبيّن أن القطاع الفندقي لم يعد يقتصر على خدمات الإقامة، وإنما يشمل منظومة متكاملة من المرافق مثل المطاعم والمسابح، ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض شاملة تعزز من تجربة الضيف وترفع من معدلات الاستخدام.

وأكد عبدالهادي أن الأسعار التي وفرتها السوق الفندقية مشجعة، حيث تتسم العروض بالتنوع والمرونة، وتعتمد على نسب تخفيض تصل في بعض الحالات إلى نحو 25%، سواء ضمن باقات الإقامة أو كعروض مستقلة متاحة للمتعاملين، إلى جانب نماذج أخرى تقوم على منح رصيد إنفاق لحجز الغرف يمكن استخدامه داخل المطاعم، وهو ما يضمن توجيه الإنفاق إلى داخل الفندق، ويشجع على تجربة أكثر من مرفق خلال الزيارة.

ولفت إلى أن المنشآت الفندقية تسعى إلى استقطاب شريحة أوسع من المتعاملين عبر تقديم قيمة مضافة تجمع بين الجودة والأسعار المحفزة، فضلاً عن رفع حجم الإيرادات غير المرتبطة بالغرف، كما تهدف هذه العروض في الوقت نفسه إلى تحسين نسب الإشغال في المطاعم وتحويل الفندق إلى وجهة يومية للترفيه وتناول الطعام، بدلاً من اقتصاره على تجربة الإقامة فقط.

بدوره، قال المدير العام لفندق «كوبثورن دبي»، وائل الباهي، إن العروض التي تم طرحها على المطاعم الفندقية تأتي في إطار توجه أوسع لتقديم تجربة ضيافة متكاملة، تجمع بين جودة الخدمة وتنوع الخيارات والأسعار المرنة، مشيراً إلى أن هذه العروض لا تستهدف النزلاء فقط، بل تمتد إلى السكان الباحثين عن تجارب ترفيهية يومية داخل الفنادق.

وأضاف أن الفنادق حرصت على تطوير باقات تجمع بين الطعام واستخدام المرافق، بما يعزز من القيمة المقدمة للزائر، ويسهم في رفع نسب الإقبال وتحقيق توازن بين الطلب المحلي، والطلب الخاص بالسياحة للنزلاء.

ولفت الباهي إلى أن قطاع المطاعم يعد أحد أبرز محركات الإيرادات غير المرتبطة بالغرف، موضحاً أن اعتماد أسعار محفزة يساعد في جذب شرائح جديدة من المتعاملين، لاسيما من المقيمين، ما يعزز من دور المطاعم الفندقية في سوق الأغذية داخل الإمارة.

وذكر أن توفير تجارب مرنة ومفتوحة للمتعاملين يسهم في تعزيز التنافسية، ويدعم السوق الفندقية ومرافق الضيافة كوجهات متكاملة تقدم خدمات الإقامة والترفيه والطعام ضمن منظومة واحدة متكاملة.

