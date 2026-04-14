«الأنصاري للصرافة» تتيح خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها في الدولة، وبموجب هذه الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً لـ«الأنصاري للصرافة» في الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وقال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، علي النجار، إن توسيع الشراكة مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة استراتيجية تعكس الالتزام بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني.

من جانبه، قال مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حماد خان، إن «الشركة تركز على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة».