عقارات دبي تتحدى التقلبات العالمية وتؤكد ثبات الأسعار ونضج السوق

في ظل عالم اقتصادي تتسارع فيه المتغيرات وتتصاعد فيه موجات عدم اليقين، تبرز دبي كاستثناء لافت يؤكد أن الاستقرار ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة منظومة متكاملة من الثقة والشفافية والتخطيط طويل الأمد.

وفي هذا السياق، تعكس أحدث البيانات الصادرة عن منصة «بيوت» ثبات الأسعار ونضج السوق العقارية في الإمارة، رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث يواصل القطاع ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات تماسكاً على مستوى المنطقة والعالم، مقدماً نموذجاً يعكس قوة الأسس الاقتصادية وقدرتها على امتصاص التحديات وتحويلها إلى فرص نمو مستدام.

وأوضح تحليل «بيوت» لاتجاهات أسعار الإعلانات العقارية المضافة خلال أوائل أبريل 2026 استقراراً نوعياً في القطاعات الرئيسية؛ إذ سجلت أسعار بيع العقارات الجاهزة تذبذباً طفيفاً لم يتجاوز 2.28% انخفاضاً، فيما شهدت أسعار الإيجارات تغيراً هامشياً بنحو 2.85% انخفاضاً.

وتعكس هذه التحركات المحدودة نضج السوق وقدرتها على استيعاب التغيرات قصيرة المدى في مستوى النشاط، دون المساس بقيمتها السوقية. كما تؤكد البيانات غياب أي مظاهر لـ«البيع بدافع القلق» أو خصومات ناتجة عن فائض المعروض، ما يعزز الثقة العالمية بمتانة الركائز التي يستند إليها اقتصاد الإمارة.

مرحلة إعادة ضبط هادئة

وتشير المعطيات الحالية إلى أن السوق تمر بمرحلة إعادة ضبط هادئة، بدلاً من التفاعل الاندفاعي مع المتغيرات؛ حيث حافظ البائعون على مستويات تسعير متزنة، في حين يواصل المشترون والمستثمرون البحث عن الفرص الواعدة. ويعكس هذا التوازن حيوية الأسواق القائمة على القيمة، لا المضاربة، ما يضمن استقراراً مستداماً على المدى الطويل.

ويدعم هذا الزخم مستويات معروض مدروسة وتفاعل مستمر عبر منصة «بيوت»؛ فعلى الرغم من الهدوء النسبي المتوقع في حركة الزيارات مع بداية التوترات، استعاد السوق نشاطه سريعاً، ليتجاوز عدد مرات الظهور للإعلانات العقارية في دبي وحدها 14 مليون ظهور بحلول اليوم الحادي والثلاثين، ما يبشر بموجة نمو تدريجية جديدة خلال الفترة المقبلة.

سوق العقارات

وفي تعليقه على هذه البيانات، قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركتي «بيوت ودوبيزل» والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دوبيزل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"لطالما أثبت سوق العقارات في دبي قدرته الفائقة على الحفاظ على توازنه في أصعب الظروف التي تختبر الأسواق العالمية. ما نرصده اليوم ليس تفاعلاً عاطفياً مع الأخبار، بل سلوك استثماري واعٍ يستند إلى الشفافية والثقة الراسخة."

وأضاف:

"إن استقرار الأسعار في ظل هذه الظروف هو الشهادة الأكبر على نضج السوق؛ إذ يعكس منظومة متكاملة تتقارب فيها طموحات المشترين مع تطلعات البائعين، حيث تُبنى القرارات على القيمة الفعلية للأصول. وقد نجحت دولة الإمارات في إرساء بيئة تشريعية واقتصادية مرنة، تجعل من أي تباطؤ قصير المدى مجرد استراحة تمهد لانطلاق فرص استثمارية أكبر."

ومع استمرار التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومستقرة، موفرةً بيئة استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين الطامحين لتحقيق نمو بعيداً عن تقلبات الأسواق التقليدية.