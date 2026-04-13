تعاون بين "حرة مركز دبي التجاري" و"Wio" لتقديم حلول مصرفية رقمية للشركات

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "بنك Wio" لتوفير حلول مصرفية رقمية وخدمات مالية متكاملة للشركات العاملة ضمن نطاقها التنظيمي.

ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات التي تسعى إلى التأسيس أو تعمل بالفعل ضمن المنطقة الحرة، بما يعزز المنظومة الداعمة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والقائمة.

وبموجب المذكرة، ستتمكن الشركات المسجلة أو الراغبة في التسجيل ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من الاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك Wio كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة المتاحة للمرخّص لهم.

وسيقدم بنك Wio مسارات مبسطة لفتح الحسابات، ومعالجة ذات أولوية لطلبات الانضمام، إضافة إلى دعم مخصص لإدارة علاقات العملاء المؤهلين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال مراحل تأسيس الشركات وإجراءات الانضمام.

وقال نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي عبد الله البنا، إن تعزيز سهولة ممارسة الأعمال أولوية رئيسية للمنطقة الحرة للمركز، ونعمل من خلال هذا التعاون على توسيع منظومة الخدمات المتكاملة المتاحة للشركات ضمن منطقتنا الحرة، بما يمكّنها من التأسيس والتوسع بكفاءة أكبر، ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا لريادة الأعمال والاستثمار.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك Wio براتيك فاهي، إن التعاون مع المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي يتيح للبنك دعم الشركات في المرحلة التي تحتاج فيها إلى ذلك بشكل كبير، ومن خلال تقديم إجراءات انضمام أسرع، ودعم مخصص لإدارة العلاقات، وأدوات مصرفية رقمية.

وكجزء من هذا التعاون، سيقوم بنك "Wio" بدراسة فرص إطلاق بطاقة شركات مشتركة تحمل علامة البنك والمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، لتقديم مزايا ومكافآت حصرية مصمَمة خصيصاً للشركات العاملة ضمن هذه المنظومة المتكاملة.