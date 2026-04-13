«برنشتاين»: «أدنوك للغاز» و«فيرتيغلوب» أفضل خيارات استثمارية ضمن قطاع الطاقة

أعلنت شركة برنشتاين العالمية للأبحاث المالية بدء تغطية قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن نموذج الحوكمة التكيفي في دولة الإمارات، وهياكل الملكية السيادية المنضبطة، ووضوح التدفقات النقدية عبر سلسلة قيمة الطاقة، شكّلت عوامل رئيسة أسهمت في تمكين الدولة من تحويل الأصول المملوكة إلى منصات استثمارية جاذبة، خلال فترة زمنية قصيرة.

وحددت «برنشتاين» في تقريرها شركتي «أدنوك للغاز» و«فيرتيغلوب»، باعتبارهما «أفضل الخيارات الاستثمارية (Best Picks)، ضمن قطاع الطاقة»، ووصفت الشركتين بأنهما تمثّلان فرصاً استثمارية عالية الجودة يتم تداولها بأقل من قيمتها العادلة.

وتعمل «برنشتاين» من مراكز مالية عالمية رئيسة تشمل نيويورك ولندن، وهي مدعومة بكل من بنك «سوسيتيه جنرال»، وشركة «ألاينس برنشتاين» التي تُدير أكثر من 850 مليار دولار على مستوى العالم.

وأكدت «برنشتاين» أن «أدنوك للغاز» و«فيرتيغلوب» تمثّلان نموذجاً واضحاً لتطور منظومة الطاقة وأسواق رأس المال في دولة الإمارات، ووصفت «أدنوك للغاز» بأنها منصة قوية للنمو طويل الأمد في قطاع الغاز، مدعومة بعقود توريد محلية طويلة الأجل وكميات من الغاز الطبيعي المسال التي تم بيعها مسبقاً، ما يُقلل مخاطر التنفيذ، ويُعزّز استقرار التدفقات النقدية.

كما وصفت «برنشتاين» شركة «فيرتيغلوب» بأنها من المنتجين الأكثر تمتعاً بمزايا هيكلية في مجال الأسمدة النيتروجينية، مستفيدة من انخفاض تكاليف الغاز وتنوع قاعدة أصولها في دولة الإمارات ومصر والجزائر، إضافة إلى قدرتها القوية على توليد تدفقات نقدية حرة، تُعزّز القيمة التي تقدّمها للمساهمين.

وأشارت «برنشتاين» إلى وجود فرص نمو طويلة الأجل مرتبطة بدور «فيرتيغلوب»، ضمن استراتيجية «أدنوك» لتطوير الأمونيا منخفضة الكربون على المستوى العالمي.

وبدأت «برنشتاين» تغطية «أدنوك للغاز» بتصنيف «Outperform» (أداء متفوق)، وهو تصنيف يشير إلى توقعات بأداء أفضل، مقارنة بنظيراتها في القطاع، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 4.08 دراهم. وبالاستناد إلى أسعار السوق السائدة في التاسع من أبريل، يشير الهدف السعري إلى ارتفاع متوقع بنحو 25%.

وأكدت «برنشتاين» في تبريرها لهذه النظرة الإيجابية، الدور المحوري الذي تؤديه «أدنوك للغاز» في دعم إمدادات الغاز المحلية في دولة الإمارات، من خلال إيرادات محلية طويلة الأجل ذات طابع شبه منظم، وذلك مع سعي الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030.

كما بدأت «برنشتاين» تغطية «فيرتيغلوب» بتصنيف «Outperform» (أداء متفوق)، وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 3.66 دراهم، وهو أعلى سعر مستهدف بين الجهات البحثية التي تغطي السهم. وبناء على سعر الإغلاق البالغ 3.06 دراهم في التاسع من أبريل، يعكس الهدف السعري ارتفاعاً محتملاً بنحو 20%، مدعوماً بتوقعات استمرار شح المعروض في أسواق الأسمدة النيتروجينية بعد عام 2027، إضافة إلى الميزة التنافسية للشركة من حيث انخفاض التكاليف، وتنوع الأصول، والقدرة على التصدير.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يتمتع - على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة - بدرجة عالية من المرونة التشغيلية والمالية، مدعومة بأسس مالية محافظة ونماذج تدفقات نقدية مستقرة، ما مكّن الشركات من الحفاظ على استقرار أدائها خلال فترات الاضطراب الخارجي.

كما سلطت «برنشتاين» الضوء على النقلة النوعية المالية التي نفذتها «أدنوك» من شركة وطنية متكاملة رأسياً إلى منظومة مرنة تضم شركات مدرجة.