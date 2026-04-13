19 ألف شركة جديدة تنضم إلى «راكز» في 2025

رسخت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، منذ انطلاقتها في أبريل عام 2017، مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجهات الداعمة للاستثمار والأعمال في دولة الإمارات.

وواصلت «راكز» في عام 2025 توسيع مجتمع أعمالها، واستقطاب استثمارات جديدة، وتكثيف حضورها الدولي الذي تمثّل في ارتفاع إجمالي عدد الشركات العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 40 ألف شركة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد، إلى النمو البارز في مجتمع الأعمال الذي سجلته «راكز» خلال عام 2025، مع انضمام نحو 19 ألف شركة جديدة إليها، بزيادة بلغت 44%، مقارنة بعام 2024، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة لديها إلى أكثر من 40 ألف شركة.

وقال إن هذه الأرقام لا تعكس نمواً كمياً فحسب، بل تعبر عن تزايد جاذبية رأس الخيمة كوجهة لتأسيس الأعمال، ونجاح «راكز» في تقديم قيمة عملية للمستثمرين قائمة على المرونة، وسرعة الإجراءات، والكلفة التنافسية، وسهولة الوصول إلى الأسواق.

وأضاف أنه من اللافت أن هذا النمو جاء مدفوعاً، إلى حد كبير، بالرُّخص المرتبطة بالخدمات التي استحوذت على 40% من إجمالي الشركات الجديدة في 2025، تلتها الرخص التجارية والتجارية العامة بنسبة 33%، بينما واصلت التجارة الإلكترونية تسجيل حضور قوي بنسبة 17%، في حين برزت أنشطة مثل التجارة العامة، وتداول المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، واستشارات إدارة المشاريع، وتقنية المعلومات، وتطوير أنماط الحياة، وخدمات التسويق والوساطة التجارية وتخليص المعاملات وصيانة المباني، ضمن أكثر الأنشطة حضوراً خلال العام.

وأوضح جلاد أن التوزيع الجغرافي للمستثمرين أظهر أن الهند حافظت على موقعها كسوق رئيسة للمستثمرين الجدد، مستحوذة على 33% من الشركات الجديدة، تلتها باكستان بنسبة 8%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 7%.