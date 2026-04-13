«مجموعة الصيرفة» تؤكد دورها في تعزيز الاستقرار المالي

عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العمومي السنوي لعام 2026 في دبي، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ دور القطاع في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

واستعرض المشاركون مؤشرات الاستقرار المالي في الدولة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، إلى جانب الدور المحوري للمصرف المركزي في تطوير الأطر التنظيمية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، أن التكامل بين الجهات المختلفة يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والمسؤولية الوطنية، مثنياً بشكل خاص على الدور الحيوي للجهات الأمنية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز بيئة العمل الآمنة، ما أسهم بشكل مباشر في تمكين المؤسسات والشركات من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تُعزّز ثقة مجتمع الأعمال، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، راشد الأنصاري، إن ما تحقق من استقرار وأمن في دولة الإمارات يُشكّل الأساس المتين لازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: «نعبّر عن بالغ شكرنا وامتناننا للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات، ولحماة الوطن من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، على جهودهم المتواصلة في حماية الوطن وصون مكتسباته، وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، بما يُعزّز الثقة ببيئة الأعمال، ويدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية بكفاءة واستقرار».