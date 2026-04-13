هاتف ذكي مُزوّد بنظام تبريد

كشفت شركة «أوبو» الصينية عن هاتف ذكي جديد يتمتع بمقاومة الماء والغبار، وفقاً لفئة الحماية «IP69»، وذكرت الشركة أن هاتفها «K15 Pro+» يأتي بشاشة «AMOLED» قياس 6.78 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ 2772 × 1272 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 165 هرتز، بينما تصل شدة السطوع إلى 1800 نيت، وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج «MediaTek Dimensity 9500s» المزود بنظام تبريد نشط يتضمن مروحة بهدف الحفاظ على أداء مرتفع في ظل الاستخدام المستمر.

ويسهم هذا النظام في إبقاء الهاتف بارداً في مختلف سيناريوهات الاستخدام، سواء أثناء تشغيل تطبيقات الملاحة مع سطوع شاشة مرتفع، أو خلال جلسات الألعاب المكثفة.

ويتوافر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 غيغابايت، كما يشتمل الهاتف الذكي «K15 Pro+» الجديد على كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة ثمانية ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.