غرفة عجمان تنظم «الاستدامة في القطاع الصناعي»

نظّمت غرفة عجمان ملتقى بعنوان «الاستدامة في القطاع الصناعي»، للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «Eco Smart Industry»، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير، وقدمت مسؤولة المبادرة رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة عجمان، مريم النعيمي، شرحاً وافياً حول كيفية مشاركة المصانع في المبادرة، موضحة خطوات التسجيل والانضمام إلى المرحلة الأولى، وما توفره المبادرة من تفاعل يومي لقياس القدرات الخاصة بالاستدامة وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد، وأضافت أن المبادرة منصة تفاعلية لعرض أفضل الممارسات في الاستدامة الصناعية.