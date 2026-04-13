انضمام 1583 شركة صينية جديدة إلى عضوية «غرفة دبي» في 2025

عقدت غرف دبي، أخيراً، اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - شنغهاي، بهدف بحث تطوير العلاقات الاقتصادية، والارتقاء بالتعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، في وقت كشف عن انضمام 1583 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال عام 2025.

وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - شنغهاي، يانغ دونغجشينغ، استعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الثنائية، إضافة إلى استعراض أبرز القطاعات التي توفر فرصاً واعدة للشركات العاملة في دبي ونظيراتها الصينية، خصوصاً في مجال الاقتصاد الرقمي.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على توسيع الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، انطلاقاً من عمق الشراكة الاقتصادية التي تجمع الجانبين، وبما يسهم في توسيع آفاق العمل المشترك، وبناء آفاق جديدة للنمو المشترك».

وأضاف: «نلتزم بمواصلة العمل لتطوير مسارات التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وتيسير تدفق الاستثمارات البينية، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الاقتصاد الرقمي».

وكانت الشركات الصينية حلت في المركز السابع ضمن قائمة الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2025، إذ انضمت 1583 شركة صينية جديدة إلى عضوية الغرفة، خلال العام الماضي، بنمو نسبته 7% على أساس سنوي.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.