نموذج ذكاء اصطناعي يكشف آلاف الثغرات الأمنية في البرامج

أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك»، تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد، يحقق أداء جيداً في اكتشاف الثغرات غير المكتشفة في البرامج، التي يمكن أن تصبح سلاحاً مدمراً لأمن المعلومات إذا اكتشفها أشخاص سيئون.

وقالت «أنثروبيك» أثناء إعلان النموذج الجديد «كلود ميثوس بريفيو»، إنها لم تطرحه للعامة، وإنما سمحت لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مثل «أبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا»، باستخدامه لاكتشاف الثغرات الأمنية في برامجها.

واستطاع النموذج الجديد، اكتشاف ثغرة عمرها 27 عاماً في نظام التشغيل «أوبن بي.إس.دي» الذي كان يُعدّ في السابق آمناً بصورة مميّزة، بحسب «أنثروبيك».

وبشكل عام، اكتشف النموذج ميثوس آلاف الثغرات الأمنية الخطرة، بما في ذلك في أنظمة التشغيل، وبرامج تصفح الإنترنت واسعة الانتشار.

وفي تطبيق الفيديوهات «إف.إف مبيج»، اكتشف النموذج ثغرة لم يكتشفها أحد على مدى 16 عاماً، وتمكّن نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس بريفيو» من تطوير برامج لاستغلال هذه الثغرات الأمنية في البرامج الأخرى خلال ساعات قليلة، في حين كانت مثل هذه المهمة تحتاج إلى أسابيع، بحسب خبراء.

وفي اختبار للنموذج تم تكليف نسخة مبكرة منه باختراق بيئة حاسوبية محمية، وإبلاغ الموظف المسؤول عن الشبكة المخترقة بالنتيجة، ووفقاً لشركة «أنثروبيك»، تجاوز البرنامج إجراءات الحماية، وحصل على وصول أوسع إلى الإنترنت، وأرسل للموظف بريداً إلكترونياً فاجأه بتعرض شبكته للاختراق بينما كان جالساً في الحديقة يتناول شطيرة.

وقالت «أنثروبيك» إنها لم تدرب النموذج للقيام بكل هذا بشكل محدد، محذّرة من أن هذه القدرات قد تصبح متاحة قريباً لعصابات القرصنة الإلكترونية مع التطوّر السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشتهر «أنثروبيك» ببرنامج الذكاء الاصطناعي «كلود»، الذي يُنافس برنامج «شات جي.بي.تي» من شركة «أوبن.إيه.آي».