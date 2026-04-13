حاسوب لوحي جديد بوزن خفيف

أعلنت شركة «موتورولا» الأميركية إطلاق كمبيوتر لوحي جديد بسماكة 6.99 مليمترات، وبوزن خفيف يبلغ 480 غراماً، وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر اللوحي «Moto Pad» يأتي بشاشة «LCD» قياس 11 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ 2560 × 1600 بيكسل.

وينبض بداخل الكمبيوتر اللوحي الجديد المعالج «MediaTek Dimensity 6300» ثماني الأنوية، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها بواسطة بطاقة الذاكرة «microSD»، وتم تجهيز الكمبيوتر اللوحي بـ«مودم» يدعم شبكة الاتصالات الجوالة «5G» الحديثة، ويشتمل «Moto Pad» على كاميرا خلفية بدقة ثمانية ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل، كما تم تزويده ببطارية بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 12 ساعة من تشغيل الفيديو، مع إمكانية شحن البطارية عبر منفذ «USB-C» بقدرة حتى 20 وات.

ويتوافر «Moto Pad» باللون الأخضر البرونزي نظير سعر يبلغ نحو 250 دولاراً.