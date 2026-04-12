غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل مراكز التسوق خطط تطوير القطاع

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلتها. ناقش الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمقر الغرفة خطط تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية وسبل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في مراكز التسوق بما يتواكب مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيط السياحة الداخلية إلى جانب عدد من المحاور الهادفة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع لترسيخ مكانة الشارقة وجهة تسوق وترفيه على المستوى الإقليمي.

وأشاد المجتمعون بالكفاءة العالية والمنهجية الاستباقية التي أظهرتها الجهات الحكومية في الشارقة في التعامل مع الظروف الجوية والمناخية الأخيرة مؤكدين أن سرعة الاستجابة عززت ثقة المستثمرين والجمهور بمتانة اقتصاد الإمارة وقدرته الفائقة على تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة في بناء منظومة اقتصادية تتمتع بالاستدامة في مختلف الظروف.

وأكدت غرفة الشارقة حرصها على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع بصورة مباشرة وتعكس واقعه الحقيقي ما يُسهم في وضع مبادرات وحلول لدعم هذا القطاع وتنمية دوره في تحفيز الحركة التجارية مشيرة إلى أن نجاح قطاع مراكز التسوق في توفير الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية يسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحة الداخلية ويجعل مراكز التسوق وجهات متكاملة لجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

ونوهت إلى إلتزامها بدعم مشاريع القطاع الخاص ومواصلة ابتكار حلول مرنة تضمن انسيابية الأعمال والتعاون مع مجموعات العمل القطاعية لتطوير سياسات ناجحة تعزز من جاذبية الشارقة الاستثمارية.

من جانبهم أكد أعضاء مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق ورؤساء المراكز أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق للاستفادة من الدعم الاستراتيجي الذي توفره غرفة الشارقة لضمان استدامة القطاع ومواصلة بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين مراكز التسوق والفنادق والقطاعات القانونية وتعزيز العمليات التشغيلية وتقديم تجربة تسوق استثنائية تدعم المكانة التي حققتها إمارة الشارقة وجهة بارزة للاستثمار وجودة الحياة.

وناقش المشاركون أيضا آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مراكز التسوق وأهمية إيجاد حلول مبتكرة وأطر إيجارية مرنة تضمن استدامة هذه المشاريع وتعزز من مساهمتها في قطاع التجزئة وبحثوا عدداً من المقترحات لتطوير حلول فعالة لمواجهة الظروف المناخية وضمان جاهزية البنية التحتية المحيطة بمراكز التسوق وزيادة كفاءتها التشغيلية .