غرام الذهب يرتفع 31 درهماً في أسبوعين

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التولي، محققة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 5.25 و8.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الزيادات التي حققها غرام المعدن الأصفر خلال أسبوعين إلى 31 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق تشهد بطئاً في الطلب على المشغولات الذهبية، بدعم من استمرار الزيادات السعرية، فيما تسجل طلباً على السبائك الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع توقع المتعاملين مزيداً من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني: «كان لتسجيل أسعار الذهب ارتفاعات متباينة خلال الفترة الأخيرة، انعكاسات تمثلت في بطء الطلب على المشغولات الذهبية التي شهدت تراجعاً مقارنة بالشهر الماضي». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يتجه بعض المتعاملين حالياً لشراء السبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة، مع توقع تسجيل المعدن الأصفر مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مدير محل «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً على السبائك الصغيرة والمتوسطة الوزن، بسبب استمرار الزيادات السعرية التي يسجلها المعدن الأصفر، والتي تحفز العديد من المتعاملين على الشراء أملاً في الاستفادة من الفروق السعرية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «تراجع مبيعات المشغولات حالياً يأتي بشكل طبيعي، مع الارتفاعات السعرية للذهب، وغياب المحفزات والمناسبات التي تستقطب المتعاملين للشراء».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك، إن «الارتفاعات السعرية وغياب المناسبات خلال الفترة الحالية دعمت بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية، التي تراجعت مقارنة بمارس الماضي، الذي شهد بدوره تراجعاً سعرياً واكب مناسبتي عيد الفطر والاحتفاء بيوم الأم».

وأضاف: «من المتوقع أن تشهد السبائك استمراراً في الطلب خلال الفترة المقبلة، بشكل مخالف للمشغولات الذهبية، ذلك أن المتعاملين في قطاع السبائك يفضلون شراءها والاحتفاظ بها لأغراض الادخار، وليس الشراء كهدايا فقط».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 572.25 درهماً بارتفاع قيمته 8.75 دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 563.5 درهماً بزيادة قيمتها ثمانية دراهم. بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 508 دراهم بارتفاع بلغ 7.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 435.5 درهماً بزيادة بلغت 6.75 دراهم. أما سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فسجل 339.75 درهماً بارتفاع وصل إلى 5.25 دراهم.