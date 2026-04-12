مكتوم بن محمد: دبي أرض الفرص الواعدة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد» لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع آفاق التعاون، في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات ودبي من قيمة مضافة لمجتمع الاستثمار العالمي، بما في ذلك منظومتها المالية المتكاملة القائمة على الشفافية والاستقرار الاقتصادي، والبيئة التشريعية والتنظيمية المرنة والمتطورة، والبنية التحتية والقدرات الرقمية عالمية المستوى، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي يمثل منصة استراتيجية تربط الشرق بالغرب، ما يتيح فرصاً لا محدودة للوصول إلى بعض أكثر الاقتصادات ديناميكية ونمواً في العالم.

وتطرّق اللقاء إلى المميزات المختلفة التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار العالمي، لتمكينه من تحقيق نمو مستدام عبر شراكات طويلة الأجل، وبيئة أعمال شفافة ومواتية، ورؤية حكومية استشرافية تواكب التحولات العالمية في قطاعي التمويل والاستثمار.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «التقيت بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكفيلد لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، وناقشنا سبل توسيع آفاق التعاون، بما يسهم في صناعة واستقطاب نماذج استثمارية نوعيّة ومستدامة، ونقل الخبرات العالمية إلى الإمارات ودبي».

وأضاف سموه: «شراكاتنا الاستراتيجية لا تكتفي بتحقيق النمو الاقتصادي، بل يمتد أثرها إلى إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، تعزز تنافسيتنا العالمية، واختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي والبنى التحتية المتميزة والبيئة الداعمة للابتكار، لأن دبي هي أرض الفرص الواعدة».

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

. اختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي والبنى التحتية المتميزة والبيئة الداعمة للابتكار.