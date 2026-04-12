«سيراميك رأس الخيمة» تؤكد استمرار خدماتها

أكدت «شركة سيراميك رأس الخيمة»، التزامها تقديم خدمات متواصلة في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. وقالت إنها تضمن سهولة الحصول على منتجاتها عبر شبكة المتعاملين معها، بما يحقق التناسق في قنوات البيع بالتجزئة والمشاريع.

وأوضحت الشركة أنها تتميز بالمرونة، والتزام عدم زيادة أسعار منتجاتها، على الرغم من التغيرات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يؤكد حرص الشركة على تلبية الاحتياجات المستمرة في قطاعي الإنشاءات والتصميم من خلال حماية عملائها من أي انقطاعات وضمان الاستقرار لهم. وأفادت «سيراميك رأس الخيمة» بأنه وبصفتها شركة تصنيع محلية ومجموعة متعددة الجنسيات، فقد تمكّنت من الاستجابة السريعة وسدّ فجوات الإمداد، بما يضمن دعماً متواصلاً للشركات والمشاريع التي تعتمد على منتجاتها.

وأكدت أنها تواصل أعمالها كالمعتاد، مع التزامها نهجاً منضبطاً لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب توسيع نطاق دعمها ليشمل الشركات الأخرى المتأثرة باضطرابات سلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، عبدالله مسعد: «ينصبّ تركيزنا على ضمان توافر منتجاتنا وسهولة الحصول عليها من قبل عملائنا وشركائنا. ونواصل العمل كالمعتاد، ملتزمين نهجاً منضبطاً لتلبية متطلبات السوق. ونحن نتماشى مع توجه دولة الإمارات الأوسع نحو الاستمرارية والاستقرار، وتوفير وصول موثوق إلى الأسواق».

يذكر أن «سيراميك رأس الخيمة» تتميز بقدرتها الإنتاجية الضخمة بفضل مصانعها في 23 موقعاً داخل الإمارات، والهند، وبنغلاديش، وأوروبا. وتغطي خدمات الشركة أكثر من 150 دولة عبر شبكة تشغيلية تشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وهي مدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية، وتحقق كمجموعة إيرادات تتجاوز مليار دولار سنوياً.