ارتفاع كبير لمبيعات السيارات في الصين

أظهرت بيانات الصناعة في الصين، أن إنتاج ومبيعات السيارات شهدا ارتفاعاً بصورة ملحوظة في مارس 2026، مقارنة بفبراير السابق عليه. وبلغ إجمالي إنتاج السيارات 2.92 مليون وحدة في مارس، فيما بلغت المبيعات 2.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 74.4% و60.6% على التوالي مقارنة بفبراير، وفقاً لجمعية مصنعي السيارات الصينية. بدوره، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 1.23 مليون وحدة، و1.25 مليون وحدة على التوالي. وخلال الربع الأول، وصل حجم إنتاج السيارات في الصين إلى 7.04 ملايين وحدة، فيما بلغت المبيعات 7.05 ملايين وحدة، كما بلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة 2.97 مليون وحدة، ومبيعاتها 2.96 مليون وحدة.