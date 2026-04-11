مكتوم بن محمد: شراكاتنا لا تقتصر على النمو بل تعيد تشكيل القطاعات وتعزز تنافسية دبي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بروس فلات، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بروكفيلد" لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، حيث جرى بحث سبل توسيع آفاق التعاون بما يسهم في استقطاب نماذج استثمارية نوعية ومستدامة، إلى جانب نقل الخبرات العالمية إلى دولة الإمارات ودبي.

وأكد سموه في تغريدة على منصة " إكس" أن شراكاتنا الاستراتيجية لا تكتفي بتحقيق النمو الاقتصادي بل يمتد أثرها إلى إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تعزز تنافسيتنا العالمية، واختيار الشركات العالمية لدبي يعكس اتجاهاً ثابتاً للمستثمرين الباحثين عن النجاح الاقتصادي والبنى التحتية المتميزة والبيئة الداعمة للابتكار، لأن دبي هي أرض الفرص الواعدة.