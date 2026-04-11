«تنمية المشاريع» تطلق «مجلس المستقبل» لتمكين روّاد الأعمال الشباب

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إطلاق برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال، يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب.

ويمتد البرنامج التجريبي على مدار ثلاثة أيام في «مقرّ رواد أعمال دبي»، ويوفر بيئة عملية منظمة تتيح للمشاركين، التعاون وتشكيل فرق عمل، والاستفادة من جلسات إرشاد متخصصة ومكثفة، بما يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال واضحة، وإعداد عروض تقديمية جاهزة للعرض بهدف تأمين تمويل.

وتنطلق النسخة الأولى من «مجلس المستقبل»، المصمم خصيصاً لرواد الأعمال الشباب وطلاب الجامعات والمواهب المهنية الواعدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من خبراء قطاع ريادة الأعمال والمرشدين، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وخاصة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يسعى (مجلس المستقبل) إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب على الانتقال من مرحلة الإلهام إلى التنفيذ، عبر تزويدهم بالأدوات والإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو. كما يسهم البرنامج في ربط المشاركين مباشرة بالمرشدين وشركاء منظومة ريادة الأعمال، بما يدعم بناء جيل جديد من المؤسسين القادرين على الإسهام في اقتصاد دبي القائم على الابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».