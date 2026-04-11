عقارات دبي تواصل زخمها.. وتسجل تصرفات بـ 16.73 مليار درهم في أسبوع

واصلت السوق العقارية في دبي زخمها وأداءها القوي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت التصرفات 16.73 مليار درهم عبر تنفيذ 4529 صفقة، في إشارة واضحة إلى قوة السوق وقدرتها على التماسك في مواجهة التوترات الجيوسياسية، مستندة إلى زخم الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتضمنت التصرفات العقارية الأسبوعية مبيعات بقيمة 11.64 مليار درهم، موزعة بواقع 3016 مبايعة لوحدات سكنية، و301 مبايعة لمبانٍ، و250 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3567 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.6 مليارات درهم عبر تنفيذ 899 صفقة، موزعة بواقع 570 معاملة لوحدات سكنية، و79 معاملة لمبانٍ، و250 معاملة لأراضٍ، بينما واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها لتسجل نحو 7.04 مليارات درهم عبر 2668 صفقة، مقسمة بواقع 2446 معاملة لوحدات سكنية، و222 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 837 معاملة، بقيمة 3.76 مليارات درهم، موزعة بواقع 508 معاملات لوحدات سكنية، و106 معاملات لمبانٍ، و223 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.33 مليار درهم، بواقع 125 معاملة، موزعة على 82 معاملة لوحدات سكنية، وثماني معاملات لمبانٍ، و35 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت «الخيران الأولى» قائمة المناطق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ871 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 650 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جبل علي» مسجلة 627 مليون درهم، ومنطقة «مدينة المطار» بـ495 مليون درهم، ثم منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، التي سجلت 477 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.98 مليار درهم، بعد تنفيذ 596 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.39 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 182.69 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 402.14 مليون درهم.