استدعاء طرز من سيارات «هيونداي» في الدولة

بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والسياحة، تنفذ شركة «جمعة الماجد»، الوكيل الحصري لسيارات «هيونداي» في دولة الإمارات، حملة استدعاء لعدد من مركبات «هيونداي» لدواعي السلامة.

وتشمل الحملة موديلات السيارات من عام 2017 إلى 2023 لطرز: «JSN VELOSTER» و«SX2 ELANTRA» و«CN7 KONA».

وتتضمن حملة الاستدعاء فحص السيارة وإجراء تحديث لوحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالمحرك وتبديل مضخة وقود الضغط العالي إذا لزم الأمر، حيث من المحتمل أن تواجه بعض المركبات إضاءة مصباح التحذير الخاص بأعطال المحرك، وخللاً في مضخة الوقود الخاصة بالضغط العالي.