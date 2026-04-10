العربية للطيران تسيّر رحلات إلى 49 وجهة في 17 دولة

أعلنت العربية للطيران، عن تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، اعتباراً من اليوم، وذلك وفقًا للموافقات التشغيلية والتنظيمية وفي إطار استئناف تدريجي لحركة السفر. ويشمل جدول الرحلات المعلن من العربية للطيران، رحلات تنطلق من مطارات الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، إلى 17 دولة في 49 وجهة دولية. ويمكن للمسافرين الراغبين في السفر حجز الرحلات المتاحة عبر موقع العربية للطيران الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو من خلال وكلاء السفر. كما يمكن للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم سابقا، إعادة الحجز، إذا لم يكونوا قد استخدموا بعد خيار التعديل أو استرداد الأموال.

وتشمل شبكة الوجهات: البحرين (البحرين)، بنغلاديش (شيتاغونغ، دكا)، مصر (الإسكندرية، القاهرة، القاهرة – سفنكس)، إثيوبيا (أديس أبابا)، اليونان (أثينا)، والهند (أحمد آباد، تشيناي، كويمباتور، دلهي، غوا، حيدر آباد، جايبور، كوتشي، كولكاتا، كوزيكود، مومباي، ناجبور، ثيروفانانثابورام).

كما تشمل العراق (بغداد، البصرة، أربيل)، الأردن (عمّان)، كينيا (نيروبي)، نيبال (كاتماندو)، سلطنة عُمان (صلالة)، وباكستان (فيصل آباد، إسلام آباد، كراتشي، لاهور، ملتان، بيشاور، كويتا، سيالكوت). ويشمل جدول الرحلات أيضاً السعودية (الجوف، أبها، الدمام، القصيم، جيزان، الرياض، تبوك)، سريلانكا (كولومبو)، سوريا (دمشق)، تايلاند (بانكوك)، وتركيا (إسطنبول، طرابزون)، ضمن خطة تشغيل مرنة تستجيب للمتغيرات التشغيلية.

وسيتم إخطار المسافرين الذين لا تزال رحلاتهم ملغاة، وستُطبق عليهم خيارات إعادة الحجز واسترداد الأموال التالية. ويحق للمسافرين المحجوزين على الرحلات الملغاة الاستفادة من أحد الخيارات التالية:

- تغيير تاريخ السفر مرة واحدة مجانًا خلال 30 يومًا

- قسيمة رصيد بالقيمة الكاملة

- استرداد كامل المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية