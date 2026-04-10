عقارات دبي تواصل أدائها القوي وتسجل تصرفات أسبوعية بقيمة 16.73 مليار درهم

واصلت السوق العقارية في دبي أداءها القوي خلال تعاملات الأسبوع، حيث تجاوزت قيمة التصرفات العقارية 16.73 مليار درهم عبر تنفيذ 4529 صفقة، في إشارة واضحة إلى قوة السوق وقدرتها على التماسك في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مستندةً إلى زخم الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتضمنت التصرفات العقارية الأسبوعية مبيعات بقيمة 11.64 مليار درهم، توزعت على 3567 صفقة، شملت 3016 مبايعة لوحدات سكنية، و301 مبايعة لمبانٍ، و250 مبايعة لأراضٍ، وذلك بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.6 مليارات درهم عبر تنفيذ 899 صفقة، توزعت إلى 570 معاملة لوحدات سكنية، و79 معاملة لمبانٍ، و250 معاملة لأراضٍ.

في المقابل، واصلت مبيعات العقارات على الخريطة تفوقها، مسجلةً نحو 7.04 مليارات درهم عبر 2668 صفقة، موزعة بواقع 2446 معاملة لوحدات سكنية و222 معاملة لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 837 معاملة بقيمة 3.76 مليارات درهم، توزعت بواقع 508 معاملات لوحدات سكنية، و106 معاملات لمبانٍ، و223 معاملة لأراضٍ. كما بلغت قيمة الهبات نحو 1.33 مليار درهم عبر 125 معاملة، موزعة إلى 82 معاملة لوحدات سكنية، و8 معاملات لمبانٍ، و35 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة «الخيران الأولى» قائمة المناطق من حيث قيمة مبيعات العقارات خلال تعاملات الأسبوع، بنحو 871 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 650 مليون درهم، ثم «نخلة جبل علي» بقيمة 627 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 495 مليون درهم، ثم «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 477 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، نحو 1.98 مليار درهم عبر تنفيذ 596 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.39 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 182.69 مليون درهم، وسجلت الهبات 402.14 مليون درهم.