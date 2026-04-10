«دبي المالي» يرتفع 4.2% بمكاسب 38.08 مليار درهم في أسبوع

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 4.2%، أو ما يعادل 230.3 نقطة، عند مستوى 5715.47 نقطة، بدعم ارتفاع ستة قطاعات تصدرها، الصناعة والعقارات والبنوك. وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 948.874 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع، اليوم، مقارنة مع 910.789 مليارات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت نحو 38.08 مليار درهم.

ودعم أداءَ السوق صعود ستة قطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة بنسبة 8.66%، والعقارات بنسبة 3.84%، علاوة على ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 3.67%، والمرافق العامة 1.83%، والسلع الاستهلاكية الكمالية 3.12%.، والسلع الاستهلاكية الأساسية 0.77%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 5.97 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.63 مليار سهم، وتنفيذ 106 آلاف و858 صفقة.

واستحوذ قطاع العقارات على نحو 55.78% من إجمالي سيولة السوق حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات العقارية المدرجة نحو 3.33 مليارات درهم في أسبوع، واستأثرت شركة إعمار العقارية بالنصيب الأكبر حيث بلغت التداولات على أسهم الشركة نحو 2.88 مليار درهم خلال تعاملات الأسوبع الماضي.

فيما استحوذ قطاع البنوك على 18.26% من سيولة السوق الإجمالية بواقع 1.09 مليار درهم، فيما بلغ التداولات على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الصناعة نحو 707.13 ملايين درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 853.87 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 3.42 مليارات درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.56 مليار درهم.

إلى ذلك، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 9838.39 نقطة. وارتفعت رسملة السوق، إلى نحو 2.831 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، مقارنة مع 2.771 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بمكاسب نحو 60.22 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع، سيولة جاوزت 6.13 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.85 مليار سهم، وتنفيذ 133 ألفاً و797 صفقة.