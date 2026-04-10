الإمارات من أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة

أفاد مسؤولون في قطاع التأمين بأن دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة، مشيرين إلى أنه مع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركات التأمين ومديري الطرف الثالث.

وتفصيلا، قال فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتأمين: "نجحت دولة الإمارات في بناء أحد أكثر أسواق التأمين تطوراً وتنظيماً في المنطقة، مدعوماً بإطار رقابي قوي والتزام مستمر بالشفافية والحوكمة. ومع توسع أنظمة الرعاية الصحية وزيادة تعقيدها، سيبقى تعزيز نزاهة المطالبات والتصدي للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام أولوية رئيسية لكل من شركات التأمين والجهات التنظيمية على حد سواء. كما يتم تنفيذ مبادرات مماثلة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، في انعكاس واضح لتوجه إقليمي أوسع نحو تحسين الكفاءة وتعزيز المساءلة في أنظمة التأمين الصحي. وفي هذا السياق، يمكن أن يلعب استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في دعم حوكمة أقوى للمطالبات وضمان الاستدامة طويلة الأجل لأنظمة التأمين الصحي".

من جانبه، قال حاتم مسكوالا، المدير التنفيذي لشركة بدري للاستشارات الإدارية: "يمثل الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام في قطاع الرعاية الصحية مصدراً رئيسياً للهدر في المطالبات ضمن أنظمة التأمين على مستوى العالم. ومع استمرار نمو سوق دولة الإمارات ونضوجه، ستزداد أهمية القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركات التأمين ومديري الطرف الثالث".

ولا تقتصر أهمية هذه الأدوات على احتواء التكاليف فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر ردعي قوي، من خلال تعزيز الشفافية وترسيخ سلوكيات أكثر انضباطاً لدى كل من مقدمي الخدمات والأعضاء، عبر المراقبة المستمرة للمطالبات. وبشكل عام، تسهم هذه الحلول في تعزيز حوكمة المطالبات، وتحسين دقة الاكتتاب، ودعم الاستدامة طويلة الأمد لمحافظ التأمين الطبي.

بدورها، أعلنت شركة إيفرست للاستثمارات الطبية، ومقرها دبي، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماينز لاب، المزود العالمي لتحليل المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف إدخال تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال والهدر في المطالبات في نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل "ماينز لاب" في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وقد نجحت في تحقيق وفورات مؤكدة تتجاوز مليار دولار لصالح شركات التأمين وجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية حول العالم، وذلك من خلال منصتها المتقدمة لتحليل المطالبات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، تقوم "إيفرست هيلث" بإطلاق منصة التحليلات المتقدمة الخاصة بـ"ماينز لاب" رسمياً في سوق دولة الإمارات، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المطالبات، والحد من الهدر في المطالبات، وتحسين الاستدامة المالية ضمن منظومة التأمين الصحي.

وتشهد تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعاً متسارعاً وغير مستدام على مستوى العالم. وتشير نتائج استطلاع “الاتجاهات الطبية العالمية 2026” الصادر عن WTW إلى توقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 10.3 % في عام 2026، مع تحديد الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام كأحد أبرز العوامل المحركة للتكاليف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يشكل ضغطاً متزايداً على أنظمة الرعاية الصحية.

وأضاف يوري كوفشينوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ماينز لاب": "تتيح منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجهات الدفع في قطاع الرعاية الصحية اكتشاف المخالفات بسرعة ودقة، وتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز حوكمة المطالبات. ومن خلال شراكتنا مع إيفرست هيلث، نهدف إلى دعم تطوير نظام رعاية صحية أكثر شفافية واستدامة في دولة الإمارات".