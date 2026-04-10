"آني".. نقلة نوعية في المدفوعات الرقمية بالدولة و12.5 مليون مستخدم وتحويلات فورية

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن نتائج منصة "آني" للدفع الفوري حيث أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية لمنظومات الدفع الوطنية وتطوراً استثنائياً في مشهد التحول الرقمي لدولة الإمارات، مرسخةً مكانتها كأسرع وأكثر منظومات الدفع الفوري آماناً في المنطقة.

وتعكس النتائج المُنجزة وفق بيان صحفي صادر اليوم، تسارع الخطى نحو اقتصاد "لا نقدي" متطور، حيث باتت المنصة الركيزة الأساسية للتحويلات والتعاملات المالية اليومية للأفراد والشركات.

وتُبرز المؤشرات التشغيلية الأخيرة حجم الثقة المتنامية في منصة "آني"، حيث قفز عدد المستخدمين المسجلين في منصة "آني" ليتجاوز 12.5 مليون مستخدم، مستفيدين من شبكة ربط عالية الكفاءة تضم 74 مؤسسة مالية مرخصة.

وتتكامل المنصة حالياً مع 85% من البنوك و10% من شركات الصرافة و5% من المحافظ الرقمية وشركات التمويل، مما يضمن وصولاً شاملاً وتشغيلاً بينياً سلساً عبر المنظومة المالية الوطنية.

وفي دلالة ملموسة على التسارع الكبير في التحول نحو خيارات الدفع الرقمي الوطنية، سجلت "آني" نمواً استثنائياً بمقدار 6 أضعاف في عدد التحويلات على أساس سنوي، مع الحفاظ على متوسط نمو شهري ثابت بنسبة 10% خلال عام 2025.

وأصبحت المنصة جزءاً أساسياً من السلوك المالي اليومي في الدولة، حيث يتم تنفيذ نحو 25 ألف عملية تحويل يومياً باستخدام أرقام الهواتف المتحركة فقط، مما يؤكد نجاحها في تسهيل العمليات المالية وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

وامتدت إنجازات "آني" لتشمل قطاعاً واسعاً من الأعمال، حيث اعتمدت حوالي 774 ألف منشأة تجارية في الدولة المنصة كحل أساسي للدفع.

وتتيح المنصة للشركات بمختلف أحجامها تنفيذ وتسوية المعاملات المالية بين الحسابات بشكل فوري، بمتوسط زمن إنجاز قياسي لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ، مما يسهم في تعزيز التدفقات النقدية ورفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات.

وتواصل منصة "آني" تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المستخدمين، حيث تشمل مزاياها الحالية الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة "QR"، وخدمة طلب الدفع، وتحويل الأموال باستخدام رقم الهاتف أو الهوية الإماراتية، فالإضافة إلى إدارة حسابات متعددة من بنوك ومحافظ رقمية مختلفة عبر تطبيق واحد.

ومن المتوقع إطلاق خدمات إضافية تشمل المدفوعات عبر الحدود، والخصم الإلكتروني المباشر، والشيكات الإلكترونية، بالإضافة إلى المدفوعات بين الشركات، بما يوسع آفاق الاستفادة للمتعاملين من الأفراد وكافة قطاعات الأعمال والمؤسسات.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، إن النمو المتسارع في معدلات استخدام "آني" يجسد ثقة المتعاملين المتزايدة في أمان وكفاءة منظومتنا الوطنية، ويرسخ مكانتها كأحد الحلول الوطنية الرائدة في عالم المدفوعات.

وأضاف: ملتزمون بتعزيز مساهمة المصرف المركزي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي للدولة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات دفع فورية وسلسة تعزز استدامة وكفاءة القطاع المالي الإماراتي.