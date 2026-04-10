مصرف الإمارات المركزي يمنح «إم بي إم إي باي» ترخيص مزوّد خدمات الدفع

منح مصرف الإمارات المركزي شركة «إم بي إم إي باي» لخدمات الدفع، التابعة لمجموعة «إم بي إم إي»، ترخيص مزوّد خدمات الدفع لمزاولة أنشطة قبول المدفوعات للتجار وتجميع المدفوعات.



وبموجب الترخيص، أصبحت «إم بي إم إي باي» مخولة بالكامل لتقديم حلول متكاملة لقبول المدفوعات للتجار من الانضمام وحتى التسوية، والعمل كمجمّع مدفوعات مرخّص عبر قنوات متعددة، و ⁠تقديم معالجة معاملات آمنة، قابلة للتوسع ومتوافقة مع الأنظمة للشركات ذات الحجم الكبير والنمو المتسارع، إلى جانب تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية من تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي غير نقدي.



وتجدر الإشارة إلى أن حصول «إم بي إم إي باي»، على ترخيص مزوّد خدمات الدفع من المصرف المركزي، ينسجم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي مرن وشامل.



وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إم بي إم إي"، عبد الهادي محمد، إنه "مع حصولنا على ترخيص المصرف المركزي، أصبحت إم بي إم إي باي في موقع لتسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وضع معايير جديدة للموثوقية وتجربة العملاء في المدفوعات الرقمية"

وتحتل إم بي إم إي باي موقعاً ضمن منظومة تقنية ديناميكية تابعة لمجوعة إم بي إم إي، تربط بين المستهلكين والتجار والمؤسسات، ومن خلال هذه المنظومة، تعمل "إم بي إم إي باي" بـدمج تقنيات الدفع المتقدمة، وواجهات برمجة التطبيقات، والخدمات المالية، والمنصات الرقمية ضمن عرض موحّد ومنظم، وكذلك دعم تجارب دفع مبتكرة عبر التجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات، والقنوات الحكومية، بالإضافة إلى⁠ ⁠تمكين مدفوعات آمنة وسلسة تلبي توقعات الشركات والمستهلكين المتغيرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".